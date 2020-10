Så agerar nattklubbarna i Gävle efter regeringens åtstramning: "Får trolla med knäna"

29 september klubbade regeringen igenom att konserter för mer än 50 personer var okej på restauranger, så länge publiken satt ner och i praktiken blev det då även grönt ljus till att låta en diskjockey spela för publik. Detta i kombination med att uteserveringssäsongen definitivt var över gjorde att Stureplansklubbarna så väl som Olivia i Gävle valde att öppna fredag 9 oktober. Filmer som visade uppenbar trängsel började spridas framför allt från Stockholmsklubbar men även ute i landet, trots att strikta restriktioner skulle råda.

Läs mer: Efter regeringens beslut – konserthuset tar emot fler besökare

Detta är en bidragande orsak till att statsminister Stefan Löfven meddelade att det var "slutfestat" på torsdagens presskonferens. Nattklubbar får från och med 1 november endast ta in 50 gäster totalt. Dessutom endast åtta personer vid varje bord, eller sällskap. I Gävle omfattas tre ställen som kan kallas renodlade nattklubbar, det vill säga: restaurangdelen är inte huvuddelen av verksamheten, utan ett ställe dit gästen främst går till för att dricka, dansa till en diskjockey eller se en konsert.

Vous ägare Papis Chulo är osäker om han kommer att köra och ska ha möte med personalen för att tänka ut en lösning på det som är till ytan Gävles minsta nattklubb till ytan.

– Det går inte att jämföra Olivia eller Echo med Vou. De är mycket större. Kanske höjer jag inträdet och har färre som jobbar under kvällen, funderar han.

Olivia är som sagt en betydligt större klubb och därmed också mer kostsam att driva en kväll. Är det värt att bara släppa in 50 personer där? Det förtäljer inte historien då vi inte lyckats nå Olivia under fredagen.

Echo Nightlife har haft stängt sedan 28 mars. Klubben drivs inom samma bolag som Neo Neo: JF Bar och Restaurang AB, men ska ändå betraktas som en helt separat enhet som ska bära sig själv. Det säger Robert Roos, kock och delägare till Neo Neo.

– Vi hade tänkt öppna kring slutet av oktober med sittfest, men nu vete fan hur vi ska göra. Vi ska träffa Lena Barrow (tillfällig chef för tillståndsenheten på Gävle kommun) och diskutera.

Det skulle kunna gå att tro att bara för att det finns en lyckad restaurang en våning upp, är det ingen jätteförlust att ha en nattklubb i källaren stängd, men så ligger det inte till.

– Vi har jävligt hög hyra, bland de högsta i stan och har det tufft. Vi lever, men vi kämpar på. Källaren är så stor att det kommer att kännas tomt med 50 pers där, men däremot skulle det eventuellt kunna gå att ha öppet Yumi därnere för privatbokningar.

Läs mer: Gävles scener står redo om publikgränsen höjs till 500 personer – men därför blir det betydligt färre i praktiken

Harrys är traditionellt en hybrid mellan restaurang och nattklubb. Men under covid har ägaren Lao Lopes fått tänka om. Sittdans är det koncept som han, i likhet med många andra, fått anpassa till. I det ingår att gästerna helt enkelt sitter ner och dansar. De kan även stå upp vid sin plats och dansa, men ska de dricka måste de sätta sig ner. Ingen dansgolvsyta har funnits under corona. Krogen var även inne på det spåret innan corona, då de såg ett ändrat beteende hos gästerna. Och även om det rent tekniskt har varit möjligt att ha ett dansgolv med max 50 personer, om varje sällskap där håller en meter mellan varandra, är det inget som Harrys har testat.

– Nej, vi har aldrig vågat oss in på det. Överlag har det dock gått förvånansvärt bra att få folk att följa reglerna. Det fanns en oro att det inte skulle tas emot så väl, men en stor del har förståelse. Sen är det generellt en jätteskillnad från vanligt, det är en tuff situation.

Hits For You vill läsa in sig mer i detalj för att ta ställning till hur de ska tolka de nya restriktionerna. I sig förändrar dessa inte så mycket då krogen har dinnershowen som en central punkt i sin verksamhet. Men Hits For You har också anpassat sig för sittdans genom att placera ut stolar i baren samt längs med långsidan som vetter mot Brända Bocken. Detta som en liten kompensation, för totalt tar de in ungefär en fjärdedel av så många som de brukar.

Delägaren Rozbeh Pour tror att regeringen förstår att många nattklubbar inte kommer kunna gå runt med 50 personer på en kväll, och att detta är en bekväm lösning där ansvaret i stället läggs helt på nattklubbarna.

– Det riktiga vore att lägga till i restriktionerna att man inte får stå på sin plats. Enda gången du får stå är när du ska på toa, gå till garderoben eller gå hem. Då hade alla förstått och det hade inte varit några problem.

Henrik Sundström fyller på:

– För att göra det enklast hade det varit bättre om staten säger: nattklubbar får näringsförbud, men blir ersatta sedan. I och med att de inte säger detta svär de sig fria från ansvar och krogar får trolla med knäna.