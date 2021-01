Så är läget i SIF-truppen: "De som ska in är spelare på toppnivå"

När nya tränarna Martin Falk och Thomas Gabrielsson tillträdde hade Sandvikens IF fem spelare under kontrakt.

Nu är stora delar av truppen byggd – och kvar finns bara plats för ytterligare fyra spelare.

– Vi kommer att ha lite is i magen – men de som ska in är spelare på toppnivå i den här serien, säger Falk.