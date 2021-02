Så är läget med Brynäs spelgeni inför kvartsfinalen: ”Handlar om hur ont jag har”

Redan under sin debutsäsong i Brynäs visade Katerina Mrazova att hon tillhörde toppskiktet av spelare i SDHL. Då stannade poängskörden på 51 poäng (15+36) på 34 matcher.

I år varvade hon upp ytterligare och hann göra fler poäng på färre matcher (63 poäng (23+40) på 29 matcher) innan en skada satte stopp för hennes framfart.

28-åringen har inte spelat match sedan 15 januari. En underkroppsskada har hållit henne borta sedan dess.

Brynäs förstacenter flög hem till Tjeckien för att rehabilitera, men är sedan förra veckan tillbaka i Gävle. Nu för hon en kamp mot klockan för att kunna komma tillbaka till slutspelet.

– Vi gjorde en magnetröntgen för att se vad det är för fel. Det är en lite speciell skada, väldigt individuell, berättar Mrazova medan vi tittar på Brynäs sista träning inför kvartsfinalen mot SDE som drar igång på måndag.

Vilken sorts skada är hon mycket hemlighetsfull med. Hon har sedan tidigare gjort fyra knäoperationer, varav två korsband, men försäkrar att det inte har något med det att göra.

– Det har tagit längre tid än jag trott, nu är det bara för mig att fortsätta med rehab. Och hur lång tid det ta innan jag kan gå 100 procent kan jag faktiskt inte svara på. Man har sagt att det kan ta ett år, ett halvår eller ett par månader att rehabba utan att operera.

– Jag vill gärna kunna ge allt, finnas där för laget och kriga igenom smärtan. Slutspelet är den roligaste tiden på året men som läget är nu så är det dag till dag. Det handlar om hur ont jag har från match till match.

Dock kommer hon spela mot SDE.

– Ja, jag kommer testa några byten för att se hur det känns, säger Mrazova.

51 poäng under fjolåret följdes alltså upp med 63 poäng i år. Samspelet med poängdrottningen och rekordmakaren Lara Stalder och målsensationen Josefin Bouveng har varit en fröjd att skåda på isen.

– Vi hade ett väldigt bra lag redan förra året. Men det är ännu bättre i år. Det är inte bara jag som spelat bättre, hela laget har varit bättre. Vi har så kul när vi spelar och nu när jag börjar bli äldre vet jag inte hur länge jag kommer fortsätta spela. Jag försöker bara njuta av varje minut och sekund på isen.

I fjol tog slutspelet stopp mot Luleå i semifinalen.

– Still too soon to talk about it, säger Mrazova som tydligen inte kommit över den förlusten.

I år kan Brynäs möta Luleå tidigast i en eventuell final.

– Jag brukar säga att vi ska tänka på hur det skulle vara att få ha på sig guldhjälmarna och fira ett guld. Men ett slutspel är som en helt ny säsong och det kommer inte bli några lätta matcher.

– Nu tar vi det match för match och på måndag väntar SDE som ofta spelar fysiskt. Förhoppningen är att vi tar dem efter två matcher (kvartsfinalen är bäst av tre) för spelschemat är rätt tufft.

Nu handlar mycket om att njuta match för match.

– Det har varit en skitkul resa med det här laget och det är klart vi siktar på guld. Men även att vi ska ha kul på vägen dit. Skulle vi klara det så skulle det..., säger Mrazova och funderar lite.

Det skulle vara historiskt.

– Ja! Det skulle det vara. Men även speciellt för klubben Brynäs. Vi har sådan bra uppbackning från alla runtom vilket är superviktigt.

Tjeckiskans kontrakt med Brynäs går ut efter säsongen. Och om det blir en fortsättning är inte helt klart.

Kan det vara så att skadan är så pass allvarlig att karriären är i riskzonen?

– Förhoppningsvis inte. Men jag vet inte hur det kommer bli. Nu är mitt första delmål att vi ska vinna SM-guld. Det andra delmålet är VM med Tjeckien och senare att vi även ska kvalificera oss till OS. Jag hoppas att det inte är min sista säsong. Men helt ärligt kan jag inte säga hur det kommer gå.

– Vad det gäller mitt kontrakt så pratar jag med Erika (Grahm, sportchef) om det. Mycket handlar om vi tar oss till OS eller inte, säger Katerina Mrazova.

Fakta Katerina Mrazova

Född: 19 oktober 1992, Prag.

Längd/vikt: 165 cm/62 kg.

Klubbfattning: Vänster.

Matcher/poäng SDHL: 63/114 (38+76)

Aktuell: Kommer inleda slutspelet skadad.