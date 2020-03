Så bevakar Arbetarbladet coronautbrottet: "Relevant och balanserad bevakning"

För många av er läsare börjar Stina Dahle bli ett välbekant namn. I höstas gick hon från Expressen TV till Arbetarbladet. Efter att ha börjat sin tjänst med att bevaka Hofors, rapporterar hon i dag från hemstaden Gävle.

Hennes huvuduppgift är att bevaka vård och omsorg. Ett område som i dag, under rådande coronapandemi, står mitt i centrum.

– Sjukvården kämpar varje dag med att hålla oss friska och rädda liv. Det är viktigt och så himla tur att vi har dem, inte bara nu. Samtidigt är det kanske många som nu får upp ögonen för vården och hur mycket de faktiskt gör, säger Stina Dahle.

Det blir lite mer omständligt att åka ut och träffa folk.

Nu om dagarna arbetar hon – lika som många av redaktionens reportrar – hemifrån. Men förutom visst praktiskt pusslande är det inget som hindrar henne från att utföra sitt jobb.

Att hon bor i centrala Gävle underlättar.

– Det blir lite mer omständligt att åka ut och träffa folk. Men jag tycker att det i regel går bra att genomföra intervjuer och att skriva, säger Stina Dahle.

Även för Arbetarbladets övriga journalister har coronaviruset och vad som händer i pandemins fotspår varit i fokus den senaste tiden.

Många läsare vill veta hur just de påverkas – samt vad händer i morgon?

Det är ett väldigt intensivt nyhetsläge och har varit det i flera veckor.

Enligt Johanna Hejdenberg, nyhetschef på Arbetarbladet, är tidningens samhällsbevakning nu därför viktigare än någonsin.

– Vi som lokaltidning har en jätteviktig uppgift i det här. Det är ett väldigt intensivt nyhetsläge och har varit det i flera veckor. Hela samhället påverkas i grunden av corona, säger hon.

Arbetarbladet arbetar med att få ut de senaste nyheterna om läget så snabbt som möjligt. Samtidigt som trovärdigheten eller den journalistiska kvaliteten aldrig får tummas på.

Snabbare nyheter skrivs av tidningens webbredaktion. Medan övriga journalister gräver något djupare och följer upp händelser.

– Vi publicerar nyheter dygnets alla timmar. Det förväntar sig våra läsare av oss – så även vid corona, säger Johanna Hejdenberg.

– Som läsare ska man känna trygg med att Arbetarbladet aldrig publicerar obekräftade uppgifter och alltid försöker ta reda på vad som hänt exakt.

Vad är viktigaste att berätta om i dessa tider, anser du?

– Det är viktigt att belysa olika perspektiv och vinklar. Även om många blir sjuka så skapar pandemin också stora konsekvenser för ekonomin och vardagslivet för de allra flesta, säger Johanna Hejdenberg.

