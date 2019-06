Så blir midsommarvädret – meteorologen: "Ganska så soligt och uppehållsväder"

Likt de flesta högtider är vädret en viktig del som spelar in i planerandet och midsommar är minst sagt inget undantag.

För den som önskar värme eller åtminstone uppehåll verkar det bli en helt okej helg.

Torsdagen förutspås bli varm med temperaturer mellan 26-28 grader i inlandet men något kallare kring kusten. Under kvällen ska det dock dra in åskskurar och svalare luft till fredagen som dock väntas bli fin.

– Till midsommar ser det ut att bli ganska så soligt och uppehållsväder, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

I och med den något svalare luften väntas det bli kring 20 grader varmt.

Under lördagen väntas det dra in kallare luft och bli molnigt med en del regnskurar.

– Om det är uppehåll får man nog räkna med att det blir mellan 15-18 grader. Sen på söndagen kommer det nog vara en solig morgon och förmiddag men sen kommer det in lite stackmoln och någon lokal regnskur med en temperatur på strax under 20 grader, säger Per Holmberg.