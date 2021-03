Så blir vädret i helgen: "Typiskt påskväder"

Det kommer in kalluft under skärtorsdagen som hänger kvar även under långfredagen.

– Det blir en kylig inledning på påskhelgen men det kommer bli varmare mot slutet av den, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på StormGeo.

På torsdag kan det bli runt sju grader och sol medan det på fredagen blir lite kallare och växlande molnighet.

På påskafton på lördagen kommer det in mildare luft och temperaturen kan stiga med ytterligare någon plusgrad enligt Josefine Bergstedt.

– Lördagen är den dagen som ser ut att bli soligast, men inga jättehöga temperaturer utan det ligger på runt fem grader.

Söndagen blir den varmaste dagen på helgen med uppåt tio grader. Det blir dock blåsigt framför allt längs med kusten.

Sammanfattningsvis blir det mest uppehåll och ett par soliga dagar under påskhelgen i Gävle och närliggande orter.

– Det blir typiskt påskväder, konstaterar Josefine Bergstedt.