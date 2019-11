Så förbereder sig butiken i Torsåker inför e-handelns högsäsong: "En stor påfrestning"

Med sina 300 kvadratmeter butiksyta är det svårt att stå rustad inför den stundande Black friday-hysterin. Helgen som blir startskottet på fyllda hyllor och golv fram till mitten på januari. Högsäsongen för e-handeln innebär mer än en fördubbling av posthantering i butiken i Torsåker.

– Folk är överlag duktiga på att hämta ut sina paket men vi hinner inte tömma posthyllorna innan påfyllning kommer. Både upplockning och utlämningen av paket tar tid och det blir på bekostnad av andra varor.

Ica Torcenter anses klara sig med den ordinarie personalen även om Peppe Jansson i en drömvärld hade sett att det fanns en person som på heltid skötte just posthanteringen.

– För några år sedan kunde man se en mer stötvis ökning med paket, men på senare år håller det en konstant jämn ström in i januari.

Det är inte bara i Torsåker som e-handeln ökar, det är en trend över hela Sverige. Tidningen har under flera år skrivit om det hårda trycket hos postombuden i Gävle och Sandviken, som håller i sig från Black friday fram till jul.

Paketen på hyllorna hos postombuden ökar kraftigt, dessutom ser man en markant ökning även hos privatpersoner som får sina varor levererade direkt hem.

Logistikföretaget Best transport spår historiskt rekord för hemleveranser under hela den här veckan, som kallas Black Week. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att under perioden 2015 till 2018 har antalet leveranser av paket ökat med 900 procent. Trots den starka tillväxten så spår de att efterfrågan av deras tjänster kommer att öka ytterligare i år.

Postnord har tidigare kritiserats starkt för brister i förberedelser inför e-handelns högsäsong. I företagets åtgärdspaket ingår bland annat söndagssortering, utökade möjligheter för hemleverans och längre öppettider i kundservice med ökad bemanning.

Förra året passerade 900 000 paket Postnords terminaler under Black friday-helgen. Prognosen i år är att den siffran kommer att öka med ungefär 3–4 procent, skriver de på sin hemsida.

Det finns en motpol till den stora köphysterin. En köpfri dag är den svenska grenen av den globala kampanjdagen Buy Nothing Day som startade i Kanada 1992 och som flera länder nu tar efter. Uppmaningen sker samma dag som Black friday och innebär 24 timmar av konsumtionsstopp.

Rörelsen vill att det blir ett startskott för en hållbar livsstil och där slösande av materiella ting ska minskas.

– Det handlar inte bara om att klara miljömålen, utan även om hur vi kan må bättre och få mer fri tid, säger Göran Hådén, talesperson för nätverket En köpfri dag. En del pressas till och med att skuldsätta sig för att hänga med i köphetsen, så vi visar på alternativ. Mer är inte samma sak som bättre, säger Göran Hådén.