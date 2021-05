Så går Brynäs vidare i krisen: ”Får lägga oss platt och börja om”

När Brynäs till slut valde att prata med media var det styrelseledamoten Per-Johan Johansson som fick stå till svars för den senaste tidens allvarliga händelser och agerande.

Och mitt i kaoset, där en grupp starka medlemmar vill avsätta styrelsen och redan har lanserat en ny ordförandekandidat, så ska det dagliga arbetet fortgå.

Det utan någon person kvar på ledande position.

Och ovanpå det såklart det värsta av allt. Två spelare är fortfarande misstänka för våldtäkt, vilket gjorde att prestigefyllda samarbetspartnern Unicef bröt sitt avtal med Brynäs.

Hur går Brynäs egentligen vidare från allt detta. Går det ens?

– Det är stressat och vi måste jobba skyndsamt. Men det är inte panik, menar Per-Johan Johansson.

Just nu styrs Brynäs av en ledningsgrupp bestående av varumärkes- och hållbarhetschefen Johan Cahling, verksamhetschefen för En bra start, Pernilla Dalborg, damansvarige Erika Grahm, ekonomichefen Per Johansson, tf kommunikationschefen Martin Löf Nyqvist, och HR-ansvarige Josefine Walderstedt.

– Sedan har vi styrelsen som backar upp, säger Per-Johan Johansson.

Brynäs har kommunicerat ut att något ska presenteras den 17 maj. Men stora saker som tränare eller sportchef kommer inte kommuniceras då.

– Nej, det kommer vi inte att göra. Men däremot en plan med en genomlysning hur vi ska ta det framåt, säger Per-Johan Johansson.

Organisationsanalytikern och konsulten Gunnar Ekman, som var mannen bakom idén att plocka in Josef Boumedienne och Nils Ekman, gick igenom hela Brynäs IF under senvintern och våren. Men det resultatet kommer inte presenteras öppet i detalj.

– Den genomlysningen är intern inventering och ett verktyg för att få det på rätt köl igen.

Samarbetar ni med honom fortfarande?

– Det är en sån där relation som blir i samband med den utmaning han tog sig an. Gunnar ger mycket energi och kraft och han finns i min telefonbok. Men vi jobbar inte dagligt med honom.

Per-Johan Johansson bekräftar att Josef Boumedienne varit Brynäs förstaval som ny sportchef/general manager och funnits behjälplig och stöttat i sonderingen över nyförvärv och tränare.

– Han har bidragit med sitt nätverk och kunnande i den här ansträngda situationen och det är vi tacksamma över. Josef var och är vårt förstaval, vi har samtalat med honom om olika vägar att gå framöver.

Enligt Expressen ska han dock få ett toppjobb i Columbus Blue Jackets, där han för närvarande är scout, och kommer inte jobba heltid i Brynäs.

Josef Boumedienne har inte själv velat kommentera de uppgifterna.

Per-Johan Johansson menar att det finns ett antal namn som är uppe på bordet både när det gäller tränare och sportchef.

Är det svårare att rekrytera med tanke på läget och det som hänt. Har tänkbara kandidater dragit öronen åt sig, så att säga?

– Faktiskt inte. Jag tror att man ser Brynäs som ett stukat hockeylag med dåliga resultat. Och man kan som ledare, och kanske även spelare, känna en utmaning att vara med och förändra.

Per-Johan Johansson vill inte kommentera uppbrottet med Michael Campese närmare, men säger att man kämpat på i ”tuffa tider” med ekonomi och coronasäsongen.

Men han lyfter fram Erika Grahm och hennes arbete med damlaget.

– Hon kommer ha en roll som är mer framtung i föreningens sportorganisation. Vi ska lyfta Erika helt klart, att ta fram damerna som ett gott exempel och snegla på hur de har jobbat sig uppåt de senaste åren är bra, menar Per-Johan Johansson.

Hur tänkte ni runt Peter Andersson och sparkningen av honom och Stråhle?

– Vi hade ambitionen att behålla tränarna in i det sista. Att ta ordet sparka tränare igen, blev nästan tabu. Men vi kom till en bristningsgräns. Det gör ont i oss men vi tog beslutet och det blev lyckat, på sitt vis, till slut.

Hur ser du på den senaste tidens händelser?

– Jag menar att vi ska lägga oss platt och börja om. Misstag har begåtts, allt ifrån de här händelserna med de två spelarna och hela biten. Vi ser saker som vi kunde ha hanterat mycket bättre.

Är det någon ni vill be om ursäkt till?

– Det finns brottsoffer och anhöriga. Vi vill se människorna bakom händelserna och stötta dom.