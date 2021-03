Så går butikskontrollerna under pandemilagen

Hittills under pandemilagen har länsstyrelsens inspektörer avslutat 58 tillsynskontroller i Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo.

Vid 49 av dem begärde länsstyrelsen in kompletteringar.

– Jag tror att det har varit svårt att sätta sig in i den nya lagstiftningen, säger Joakim Hellgren från länsstyrelsen.