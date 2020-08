Så hanterar SIF dubbeljobbet – elit och sociala projekt : "Tror man något annat det är man helt fel ute"

Detta när vi ställer frågan, därför att den typen av synpunkter kommit Sporten tillhanda.

Under samlingsnamnet Framsteget har Sandvikens IF under en rad av år utvecklat sociala projekt som gett klubben en ännu starkare status i lokalsamhället.

I Framsteget finns verksamhet som "Boll och lek", för barn mellan sex och tio år. Där finns "Sportfritids", för de som är lite äldre. Där finns "Nattfotboll", där finns "Bolltrollarna" för personer med funktionshinder.

Det är en lång lista – och det innebär att det är en stor verksamhet inom Sandvikens IF.

– Totalt har vi väl runt 40 personer som leder de här verksamheterna. De är timanställda efter behov. Som nu under coronanpandemin har ju vi tvingats pausat vissa verksamheter.

Och bland de här 40 – hur många är spelare i herrarnas A-lag som spelar i norrettan?

– Tre stycken i nuläget. Även de går på timtid.

– Och det är absolut inget vi utlovar när vi värvar spelare. Då handlar det om helt andra saker.

Däremot är det så här, förklarar Anders Eriksson:

– Det finns ju naturligtvis en stor fördel att några av våra A-lagsspelare från dam och herr är ute på bland annat skolor. Det är ett sätt att använda dom i Sandviken och att ungdomar kan få förebilder.

– Så vi ser det som en fördel, samtidigt som de här spelarna får jobba några timmar extra också.

Det är också så här:

– Vi är oerhört noggranna med hur det fungerar, vad de är för personer. För Framsteget är otroligt viktigt för oss. Så det finns spelare som provat på, men det har inte varit deras grej. Och samtidigt har vi exempelvis Emil Bellander, som är fantastisk med ungarna och oerhört populär.

Framsteget är en stor del av SIF:s totala verksamhet.

– Självklart är det så att eftersom det krävs så många som jobbar med det här, så finns det möjligheten att erbjuda en del spelare att prova på samtidigt som vi ger många ungdomar och nyanlända att få chansen till ett första jobb.

– Det finns klubbar som erbjuder spelare olika typer av jobb på kansliet, kanske med marknadsföring. Vi har inga såna anställningar, utan försöker istället använda en del spelare i våra sociala projekt vilket vi tror är mer givande.

– Och i nuläget har vi alltså tre spelare som jobbar för timpenning, 120 kronor, i olika projekt.