Så här avgörs dramat i fotbollstrean efter skyfallet: "Spelar ingen roll – vi hade kunnat spela fyra matcher i veckan"

SAIK skulle ha spelat mot IFK Mora, just nu under nedflyttningsstrecket, under lördagen – men skyfallet gjorde Jernvallen ospelarbar.

Nu får SAIK istället spela den här viktiga matchen, som ingår i näst sista omgången, tisdag kväll kl 19.00.

– Det är som det är. Nu är det ändå fantastiskt roligt att det ser ut som det gör. Vi har en stark tro och en stark vilja i vårt lag.

Då krävs faktiskt seger för att återta serieledningen eftersom Forssa såg till att fylla på både med poäng och målskillnad genom hela 6–2 mot bottenlaget Edsbyn.

– Man trodde ju inte att det skulle bli så här när vi tvingades spela en enkelserie. Man trodde ju att poängtapp skulle bli avgörande – men alla topplag har haft starka perioder och svagare. Och då har det blivit så här tätt i slutändan.

– Men vi har ett riktigt bra lag och spelare som skulle kunna spela högre upp redan nu – så vi kommer att göra något bra i avslutningen. Det blir faktiskt fantastiskt roligt, säger Eldar Abdulic.

Detta samtidigt som Åbyggeby fortsätter att visa stark höstform. Förra helgen 3–0 mot just Forssa vilket hjälpte SAIK. Och nu 2–0 mot Söderhamn. Vilket gör att Åbyggeby nu verkligen utmanar om både serieseger och kvalplats.

Strömsberg hade redan avsågade Rengsjö på bortaplan, men Rengsjö vann sin första match för säsongen och hindrad därmed Strömsberg från att gå upp i serieledning.

Det som kunde ha blivit en seriefinal på söndag när Strömsberg möter Forssa blir dock ändå en viktig och avgörande match för toppstriden.

FAKTA/Så här ser det nu ut i toppen av trean

1) Forssa BK 21 poäng (+14)

Möter Strömsberg på bortaplan på söndag kl 14.

2) Åbyggeby 21 poäng (+10)

Möter seriefemman Korsnäs på hemmaplan.

3) Sandvikens AIK 19 poäng (+14)

Möter IFK Mora hemma på tisdag och sedan Valbo på Åbyvallen.

4) Strömsberg 19 poäng (+8)

Möter Forssa på hemmaplan.