Så här firas ramadan under pandemin – inleds i kväll: "Det blir helt annorlunda"

Ramadan är den heliga fastemånaden för muslimer och en av islams fem pelare. Nu har årets fastemånad börjat.

Tidningen träffar tre unga män från Somalia som precis varit inne på Gävle Gross på Norra Kungsgatan i Gävle. De har handlat mat att äta efter att solen gått ner efter klockan 20 på kvällen.

De berättar att firandet av ramadan i år igen blir totalt annorlunda på grund av pandemin.

– Normalt brukar vi samlas flera personer för att äta när solen gått ner. Men nu blir vi max tre personer.

De kommer heller inte att besöka moskén under årets fastemånad – trots att troende muslimer ber oftare under ramadan än normalt.

– Moskén följer rekommendationerna om avstånd. Då är det många som inte får plats. Därför ber vi hemma i stället.

De berättar att de under ramadan går upp före soluppgången för att äta och be. Sedan äter de ingenting under hela dagen. Först efter solnedgången kan de äta igen.

– Då äter vi först något lätt, frukter, dadlar och lite grönsaker. För vi behöver vitaminer. Sedan ber vi och sedan äter vi riktig mat.

Fastemånaden avslutas med Eid al-fitr som är en fest i tre dagar när människor samlas, äter och umgås.

– Eid al-fitr är en glädjens dag. Men i år liksom förra året kan vi inte samlas i stora grupper för att festa, be och äta tillsammans. Istället hälsar vi på varandra med hjälp av telefoner.

Tanken är att de som deltar i fastan ska bli mer ödmjuka och tålmodiga.

Men alla muslimer uppmanas inte att fasta under ramadan. Gravida och ammande kvinnor, liksom gamla och sjuka människor, behöver inte fasta.