Så har Gavlegårdarna kunnat minska antalet vräkta hyresgäster

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna har just nu cirka 14 100 lägenheter i beståndet. Hittills i år har 23 hyresgäster blivit vräkta. Det kan jämföras med de 1 330 ärenden som ursprungligen skickats vidare till inkasso på grund av försenade hyror. När hyran inte betalas i tid skickar Gavlegårdarna en påminnelse via sms innan ärendet efter sju dagar skickas vidare till inkasso. Enligt Hyreslagen upphör ett hyreskontrakt om hyran dröjer mer än just sju dagar.

Socialnämnden i Gävle får information om obetalda hyror. Rutinen är en del av projektet "Bo kvar" som Gavlegårdarna startade för drygt fem år sedan. Det innebär bland annat att socialtjänsten tar kontakt med hyresgästerna så tidigt som möjligt för att fånga upp främst barnfamiljer och äldre med ekonomiska problem. Tanken är att socialtjänsten till exempel ska kunna hjälpa till att göra en avbetalningsplan innan det går för långt.

– Ju tidigare kontakt desto bättre. Det är ju lättare att hitta avbetalningslösning för en hyra jämfört med fem. Det är förknippat med mycket skuld, skam och oro att inte kunna betala sin hyra, säger Roberth Krantz.

Om hyresgästen inte har betalat hyran eller kommit överens med Gavlegårdarna om en avbetalningsplan inom tre veckor skickas ärendet vidare till Kronofogden med en ansökan om betalningsföreläggande.

Kommer det fortfarande inga pengar tas beslut om att avhysa hyresgästen. Kronofogden bestämmer dag och tid med Gavlegårdarna och tillsammans åker de till bostaden och byter lås.

– Vi ger hyresgästen en chans till trots att vi inte är skyldiga att göra det. Betalas skulden dagen före avhysning får man bo kvar och ärendet avslutas.

Obetald hyra är den enskilt vanligaste orsaken att en person blir avhyst från sin bostad. Det är extremt ovanligt att någon blir vräkt av andra orsaker.

– Vi har ett ansvar som allmännytta. Å ena sidan ska vi vara affärsmässiga men å andra sidan har vi ett samhällsansvar också. Därför är vi generösa med att ge hyresgästen möjlighet att reda upp sin situation, säger Roberth Krantz.

Läs mer: Trots coronan – minskade kostnader för försörjningsstöd i Gävle

Ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden jan-sep

År Antal

2016 318

2017 186

2018 222

2019 200

2020 218

Antal som blivit vräkta jan-sept

År Antal

2016 21

2017 18

2018 18

2019 13

2020 23

Källa: Gavlegårdarna

Betalningsföreläggande

Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag. Utslaget kan sedan ligga till grund för Kronofogdens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka.

Källa: Kronofogden