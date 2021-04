Så hög Heat-potential har nya lunchrestaurangen i Gävle

Redan i augusti berättade vi om lunchrestaurangkedjan Heats förestående öppning då vi mötte fotbollsdomaren Daniel Wärnmark som är en av personerna bakom bolaget. I januari fick även Fastpartner utveckla sina planer för den gamla Ericssonfabriken, där alltså Heat ingår i en av byggnaderna. Ytterligare tre månader senare är det skarpt läge och dags för invigning under torsdagen. Den mindre av de två skyltarna har precis kommit på plats då vi hälsar på. Uteserveringen, som precis som inredningen går i grått, håller på att byggas och väntas bli klar för 56 gäster med coronaavstånd framåt när vädret tillåter utesittande.

Den första nyheten för Gävle, så vitt vi vet, möter gästen redan i entrén. Där scannar nämligen gästen själv in sin betalning för lunchbuffén. Lite som självbetjäningskassorna på valfri mataffär alltså. Personen som möter gästen kallas därmed följaktligen entrévärd och inte kassör eller liknande.

Annars är själva serveringsförfarandet inga konstigheter. Gästen förser sig själv från en buffé i lokalen som totalt uppgår till runt 1 000 kvadratmeter. 156 personer kan sitta här vid bord om maximalt fyra med minst en meters mellanrum, nu under rådande coronarestriktioner. Skulle läget bli som vanligt ökar kapaciteten till 220 själar.

Husmanskost producerad på restaurangen, nästan alltid gjord efter eget recept, tillhör grundkonceptet. Som kedja i den nischen med inriktningen att ligga i industriområdesläge är Heat helt egen. Mittemot ligger till exempel lokala Gluggen, även de inriktade på husman, men inte med inriktningen att de flesta gästerna äter på restaurangen, som hos Heat. Förutsättningarna är onekligen goda om vi tänker på närheten till handeln i Hemsta kombinerad med Gävlebornas vurm för tydliga koncept, att äta ute och ta bilen. Något år ska dock gå först innan Daniel Wärnmark kan ge ett definitivt utlåtande om Gävles specifika Heat-potential. Och han tar gärna emot synpunkter.

– Det viktiga nu är att vara ödmjuk. Det är inte säkert att det fungerar här bara för att det gör det i Uppsala eller Stockholm, säger han.

Målgruppen är bred och av erfarenhet från andra enheter kommer alla möjliga typer.

– På morgnarna är det ofta hantverkare, sedan kontorsfolk mitt på dagen, sedan allmänna gäster samt pensionärer som har egna sittningar före och efter rusningen, berättar marknadsansvarige Robert Zetterquist.

Idrottskopplingen är som vi tidigare berättat skarp i Heat. Restaurangen sponsrar Gefle IF och Brynäs och hade faktiskt även öronmärkt en bonus för Brynäs damer om de skulle ha vunnit SM-guld i år. Ett annat sportrelaterat mål är att bussbolag som kör lag ska välja att köra in till Gävle och äta när de åker E4:an neråt, lite som Tönnebro är åt andra hållet. Bara häromdagen när Wärnmark dömde AIK-Sundsvall fick han veta att giffarna stannat till i just Gävle, så potentialen finns.