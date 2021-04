Så många deklarerar digitalt – här finns Gävles enda deklarationsbrevlåda

– Så länge behovet finns kommer det att finnas tillfälliga lådor eller brevinkast för att lämna in pappersdeklaration, säger Jessica Mascraigne, deklarationsexpert på Skatteverket.

2018 tog Skatteverket bort möjligheten att lämna in pappersdeklarationen utanför kontorstid. Det ledde till en kaosartad situation där deklarationer stoppades in under dörrar till Skattekontor när det inte fanns en fysik låda att tillgå.

Året därpå var deklarationsbrevlådorna tillbaka.

Just i år uppmanar Skatteverket alla att undvika onödiga resor för att lämna deklarationen. Om man ändå vill lämna en pappersdeklaration är det bästa att posta deklarationen i en vanlig gul brevlåda.

– Vi har tagit bort förseningsavgiften i år, så det går att lägga på vanliga lådan även den 3 maj, säger Jessica Mascraigne.

I fjol var det 1,1 miljoner svenskar som deklarerade på papper. Av dem hade ungefär hälften inga ändringar att göra.

– Vi vill trycka lite extra på att deklarera digitalt i år. Det är enkelt att göra, särskilt om man inte har några ändringar. På deklarationen står en kod som man använder för att deklarera via sms, säger Jessica Mascraigne.

De vanligaste avdragen gäller resor till och från arbetet samt posten övriga avgifter.

– Det finns inget avdrag som kan göras direkt relaterat till corona. Det går inte att göra avdrag på deklarationen på att man skaffat arbetsredskap i hemmet som exempelvis ett höj- och sänkbart skrivbord. Det kommer att bli avslag, eftersom det räknas som en vanlig möbel som kan användas även utanför arbetstid. Det har att göra med arbetsmiljön och är en fråga för arbetsgivaren, säger Jessica Mascraigne.

Gävlebon Edward Schwilski har precis lämnat sin deklaration i inkastet vid Skatteverket. Han hade inga avdrag att göra så det var bara en underskrift som behövdes för hans del.

– Det går smidigt att göra digitalt och jag sköter mycket med datorn, så det hade lika gärna kunnat vara en digital deklaration för min del. Att jag lämnade in den på papper var ett hugskott. Jag hade ändå vägarna förbi så jag tog med deklarationen och passade på att lämna den nu, säger han.

Samtidigt som pappersdeklarationerna nu kan börja lämnas i brevinkastet har också de första börjat få skatteåterbäring utbetald denna vecka. Det gäller dem som redan deklarerat digitalt och inte gjort några ändringar eller tillägg.

Deklarationen/ Datum att ha koll på

7–9 april Skatteåterbäring betalas ut till de som godkänt deklarationen digitalt senast den 30 mars utan att göra ändringar eller tillägg.

3 maj Sista dagen att deklarera

8–11 juni Skatteåterbäring betalas ut till de som deklarerat senast den 3 maj.

3–6 augusti Skatteåterbäring betalas ut till dem som har haft anstånd och därför har deklarerat efter den 3 maj.

Källa: Skatteverket

Antal personer i Gästrikland som ska deklarera 2021:

Gävle 79 906 personer

Sandviken 30 909 personer

Hofors 7 689 personer

Ockelbo 4 837 personer

Källa: Skatteverket