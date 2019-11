Så många miljoner lägger Hofors på elevhälsan – toppar listan: "Det ger barn och ungdomar bra förutsättningar"

Skolverket har tagit fram siffror på hur mycket pengar grundskolorna satsar per elev på olika områden under 2018. I statistiken ingår den totala kostnaden per elev, men också uppdelat i kostnad för elevhälsan respektive undervisning.

I Hofors kommun la man enligt Skolverkets siffror i genomsnitt 8 380 kronor per elev på elevhälsan. Det är den femte högsta kostnaden i landet och den högsta i Gävleborgs län. Anders Bjerned är enhetschef för elevhälsan i Hofors kommun.

– Vi har en bra elevhälsa i Hofors, men det är en del av en helhet, säger han.

Han berättar vidare att många barn och ungdomar i dag mår fysiskt och psykiskt dåligt. Rent fysiskt jobbar elevhälsan med att aktivera eleverna och att uppmuntra dem att röra på sig. Psykiskt ska skolan arbeta för en trygg skolmiljö.

– En av våra utmaningar är att ganska många barn och ungdomar inte mår så bra. Det vi ska göra är att få skolmiljön så trygg och bra som möjligt, säger han.

Lilian Bolohan är ekonom på barn och utbildning i Hofors och hon förklarar att man inte ska stirra sig blind på snittkostnaden för elevhälsan.

– Redovisningen för elevhälsan kan variera mellan kommunerna. Vissa kommuner kanske bara redovisar läkare, sköterskor, kuratorer och psykologer. Men vi i Hofors redovisar allt inom elevhälsan, som datorer, lokaler med mera, säger hon.

Skolchefen Katarina Ivarsson understryker också att det kan skilja sig i siffrorna beroende på vad respektive kommun rapporterar in. Hon menar att det är bättre att se till den totala kostnaden kommunen lägger per elev – som 2018 enligt Skolverket var 141 500 kronor.

– Kommunen satsar mycket pengar på utbildning och det är jättebra. Det ger barn och ungdomar bra förutsättningar, säger hon.

Hofors hamnade i år som den tionde bästa skolkommunen i landet, där man rankades på plats 22 i antalet godkända elever. Katarina Ivarsson tror att kommunens satsning på utbildning har en betydande roll i hur de sedan presterar.

– Absolut, har man tillgång till mer resurser kan man anställa mer personal till skolan. Jag hade varit mer bekymrad om vi satsade mycket men att vi inte ser goda resultat, säger hon.