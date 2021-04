Så utvecklas campingen – fiskebutik och padelbana men kritik mot höjda hyror

Det är förmiddag med 13 grader i luften och fåglar som kvittrar. En man som precis klarat av morgonbestyren står utanför sin husvagn. Han är långliggare och har husvagnen där året runt.

– Det är stor press på han som driver campingen nu att det ska bli bra service. Jag har fått en fördubblad hyra och så här långt tycker jag inte att städningen är bra, säger mannen som inte vill uppge sitt namn.

Det var i oktober förra året som 45-årige Nicklaus Storås tog över driften av campingen efter en konkurs. I en intervju i tidningen sa han att han tänkte rensa upp i betalningssystemet då gäster hyrde med olika villkor. Bland annat skippas skippades möjligheten att vinterförvara husvagnen på området för 300 kronor i månaden. Nicklaus Storås menade att det var alldeles för billigt och dessutom orättvist mot dem som nyttjar campingen hela året och betalar hyra varje månad.

Som när du köper hus, hörntomt är dyrare än en vanlig tomt.

Nu kostar det 2025 kronor i månaden med en standardplats för en husvagn.

– Sedan har vi deluxe-platser nere vid älven som är badnära, de betalar 2 525 kronor i månaden. Det är precis som när du köper hus, hörntomt är dyrare än en vanlig tomt, säger Nicklaus Storås.

Att han skulle vara ovanligt dyr för en husvagnsplats håller han inte med om.

– Jag har exakt samma priser som Rullsand. De har sitt havsbad, vi har vårt fiske.

En del gäster vill ha bättre service för pengarna, vad säger du om det?

– Om jag ska kunna satsa och ge dem någonting så måste jag få in pengar. Hur ska jag kunna göra något om intäkterna är lägre än utgifterna.

När det gäller städningen på området säger Nicklaus att var och en som hyr en plats får städa sin plätt.

– Vi städar övriga ytor. Om de slarvar med att ta bort barr och kottar kommer skräpet in på allmänna ytor. Det där går hand i hand och vi måste hjälpas åt.

Jag har jobbat 16 timmar om dygnet.

Nicklaus Storås ser trött ut. Han beskriver vinterns jobb som en enda lång uppförsbacke med mjölksyra uppåt öronen.

– Jag har jobbat 16 timmar om dygnet. Och nu när säsongen börjat blir det lika mycket jobb.

Han inledde övertagandet med att fixa vattenledningen i ett servicehus.

– Under hela campingens historia har aldrig det huset fungerat under vintertid. Vattenledningen har legat för grunt vilket gjort att vattnet frusit till is. Vi grävde och satte in värmepumpar. Så nu behöver man inte gå till restaurangen för att göra sina toabesök.

Nicklaus har också gjort en altan runt hela restaurangen.

– Nu kan man sitta ute och se ut över älven när man äter.

Nicklaus Storås har som ambition att åter sätta platsen på kartan som en riktig fiskecamping. Ett steg i det arbetet är bygget av den fiskebutik som nu är klar.

På tal om fiske så uppstod bråk förra helgen då det var "fiskepremiär".

– Det var personer i en stuga som började dricka redan åtta på morgonen och jag sa åt dem att ta det lugnt. Det blev en urspårning där en man blev slagen på ett öra så han måste sys.

– Påföljden blev en varning till sällskapet. Händer det en gång till är de inte välkomna hit. Tidningen skrev ju att det var en förstörd fiskepremiär. Det var inte många som blev störda av det här, men det är tragiskt att det blir sjukhusbesök och polisbilar.

Åter till fixandet på området. Inför sommaren ska man "sminka" stugorna.

– Vi målar väggarna, byter ut stolarna och lägger dit nya madrasser.

Däremot har Nicklaus idé med att rusta stugorna grundligt, med hjälp av företag som får sätta sitt namn på stugan, ännu inte blivit av. Det sikar han på att göra till nästa säsong.

– Vi skulle börja med fyra stugor under vintern men det blev så oerhört mycket snö att det inte gick att ta sig in och ut.

Under våren blir det en nyhet på området – en padelbana på den gamla beachvolleybollplanen nere vid älven.

– Jag har märkt med medlemmar på mitt gym att de åter till Sandviken och spelar när det inte finns någon bana i kommunen, säger Daniel Hallgren som bygger banan ihop med kompanjonen Fredrik Olovsson.

Invigningen beräknas bli i maj. Dessutom byggs tre padelbanor på den gamla tennisbanan inne i Skutskär.