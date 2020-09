Så var Arbetarbladets livesända skoldebatt från Sandviken: "På vilket sätt blir det likvärdigt?"

Skolhusplanen i Sandviken har väckt stort engagemang och starka känslor. Politiker, experter, lärare, föräldrar och elever fanns på plats bland panelens deltagare i Folkets hus på onsdagen. Många frågor hade skickats in i förväg från våra läsare och frågorna fortsatte att strömma in i livechatten under debatten.

Föräldern och den nyutexaminerade läraren Linda Elfwendahl var en av paneldeltagarna. Hon tycker att politikerna skapar otrygghet för eleverna med det nya förslaget.

– Ni pratar om att alla ska ha samma förutsättningar, men er plan gör tvärtom. På vilket sätt får barnen i ytterområdena samma förutsättningar som barnen som bor nära skolan?

Hon fortsatte.

– Medan barnen som bor nära skolan kan gå hem och äta mellis och gör läxor, sitter barnen från Gysinge och nöter bussäten. När de barnen kommer hem och gör sina läxor, kan barnen i stan åka iväg på fotbollsträning. Något som barnen i Gysinge får ge upp för de har inte tid med det. Och de måste kliva upp en timme tidigare för att åka buss. På vilket sätt blir det likvärdigt?

Här kan du se debatten i efterhand.

Hon ifrågasatte varför det alltid är eleverna på landsbygden som måste bussas in till stan.

– Varför kan inte bussarna gå åt andra hållet? Bussa ut elever från Sandviken i stället till de mindre skolorna i Österfärnebo och Gysinge.

Kommunalrådet Per-Ola Grönberg (L) svarade henne:

– Det handlar om att utbildningen ska vara likvärdig. Sedan blir det ofrånkomligt så att vissa elever får längre resväg.

Han lyfte också fördelarna med en stor skola.

– Man kan centrera slöjdsalar, matsal, idrottshall, kemi- och fysiksalar. Det kan också gynna den kollegiala kompetensen att man lär av varandra och hjälper varandra.

Många uttryckte oro för konsekvenserna.

– Det blir svårare att se varje elev och risken för bråk, mobbning och rasism är större på en stor skola, sa Celine Hedman, som är elev på Norrsätraskolan.

Föräldern Sarah Larsson, initiativtagare till uppropet Stoppa Sandviken Skolhusplan 2030 undrade hur barnens psykiska hälsa skulle påverkas.

– I skolor av den här storleken förekommer det alltid mobbning. Jag förstår inte hur det ska fungera.

– Man ska se skolhusplanen som en viljeinriktning, en långsiktighet, svarade utredaren Roland Appelgren.

I slutet av augusti presenterades en ny skolutredning i Sandviken där Norrsätraskolan, Murgårdsskolan och Björksätraskolan föreslås bli kommunens F-9-skolor i tätorten.

Förslaget är att samla alla elever. Skolorna ska ha mellan 1 200- 1 400 elever. Utanför tätorten föreslås grundskolor i Österfärnebo, Årsunda, Storvik, Kungsgården och Järbo bilda tre så kallade skolbyar: Nordöstra området, Nordvästra området och Södra området.

Docenten och forskaren Åsa Morberg, även hon Sandvikenbo, är kritisk till förslaget.

– Det här är en nationell trend. Men Sverige är ganska ensamt om det. Norge, Finland eller andra länder i Europa skulle inte lägga ned en skola. Det är häpnadsväckande! Forskning visar att till och med USA har slutat bygga stora skolor.

En namninsamling har startats för att stoppa planen och eventuellt få till en folkomröstning i frågan. I december ska skolhusplanen upp för beslut i kommunfullmäktige.

Debattpanelen bestod av:

Sveneric Freijd, lärare

Linda Elfwendahl, förälder

Sarah Larsson, förälder

Shawq Al-Khameesi, elev

Celine Hedman, elev

Åsa Morberg, docent i didaktik, forskare, skoldebattör och författare

Roland Appelgren, utredare

Kerstin Almén (S), kommunalråd

Per-Ola Grönberg (L), kommunalråd

Lillemor Mauritzdotter-Nylén (V), oppositionsråd

Jonas Klang (M), gruppledare i opposition

Bakgrund

En politisk styrgrupp har lett arbetet med den så kallade Skolhusplanen, med hjälp av ett 40-tal tjänstemän ute i verksamheterna, som försett en extern konsult med information. Arbetet har utgått efter följande punkter, enligt utredningen: Ökande antal barn och elever, bryta segregation, likvärdig för- och grundskola för alla barn och elever​, teknisk status och lämplighet som skollokal​ och ekonomi.

Se sändningen på arbetarbladet.se i efterhand.