Så var Gefle Metal Festival – recension av dag två: "Det minst energiska jag sett med dem"

Evergrey

Det har varit ett framgångsrikt år för göteborgarna Evergrey (Goat stage). Det senaste albumet ”The Atlantic” har bara dryga halvåret på nacken och dess kritik lysande. Men så är också Evergreys bästa tid som band nu. Någonting de själva verkar hålla med om då de förlitar sig så gott som uteslutande på sentida material. Fullt förståeligt med tanke på speltiden de har till sitt förfogande. Likväl betyder det också att dagens spelning saknar de riktigt höga topparna – i synnerhet när till och med den sentida hitlåten ”Passing Through” får stryka på foten. För även om plattorna är jämnare och bättre nu var topparna högre förr. Vilket också blir extra tydligt när 15 år gamla ”A Touch Of Blessing” ställs mot nyare nummer som inledande ”A Silent Arc” eller ”Distance”. Som helhet är spelningen ändå mer än godkänd och Tom S. Englund har fortfarande en av scenens mest känslosamma röster.

Betyg: 3 av 5

Entombed A.D.

Stockholms mesta death metal-band Entombed A.D. (Fire stage) har inte bara ett tungt arv och en historia i vad som en gång bara var Entombed. I brölaren L-G Petrov har det också festivalens mest naturliga och bästa frontman. Med ömsom karisma ömsom genuin naiv lycka balanserar han ständigt på gränsen av ett barn på julafton och lillkusinen som ska spela Allan Brallan så fort släkten kommer på besök. Det han säger är spontant och inte ens när han faller och gör en kullerbytta ned från trummisen Olle Dahlstedts trumpodium försvinner leendet från hans läppar. Vissa personer är helt enkelt födda till att stå på scen. Vilket i och för sig gäller samtliga medlemmar i Entombed A.D. Med ett nytt album redo att släppas i augusti i år tar de sig ann scenen med en imponerande pondus. Teknikstrul viftas bort. L-G:s dyk likaså, ingenting kan rubba gitarristerna Nico Elgstrand och Guilherme Mirandas intensiva driv. Som smakprov från vad som komma skall serveras videosingeln ”Fit For A King”. Som tack för vad som varit åker bandet ångvält över publiken med klassikerna ”Wolverine Blues” och ”Left Hand Path”.

Betyg: 4 av 5

Dark Tranquillity

Det är inte bara Entombed A.D. som har en lång historia bakom sig. Samma sak gäller för Göteborgs Dark Tranquillity (Goat stage). Med nästan 30 år och fler än 10 plattor i bagaget ska de inte ha några som helst problem att ge publiken precis vad de vill ha. I vanliga fall. Dagens spelning är inte i vanliga fall. Framträdandet är det minst energiska jag sett med dem. Maskinen hackar och det annars så explosiva bandet går på märkbar tomgång. Huruvida den gassande solen eller det faktumet att de återigen sportar en ny laguppställning från när jag såg dem senast är boven i dramat låter jag vara osagt, men dagens spelning lyfter inte. Sångaren Michael Stanne försöker gång på gång dra det stora lasset för egen maskin, men utan hjälp från någon annan av medlemmarna är det svårt. Att låten ”Terminus (Where Death Is Most Alive)” skämtsamt tillägnas hemstaden blir snudd på extra komiskt då de båda aldrig stått varandra närmare än vad de gör i dag och i slutändan är det bara rutinen som räddar bandet från ett redigt magplask.

Betyg: 2 av 5

Deathstars

Det har hunnit gå fyra långa år sedan Deathstars (Fire stage) senast stod på en svensk scen och manglade poppig industrimetal. I dagens slit och släng-samhälle är det en farligt lång tid. För Deathstars är det snarare en fördel då intresset för återkomsten är stor. Inledningsvis gör också stockholmarna det bästa av situationen. Men ju längre in i spelningen de kommer desto tydligare blir skillnaden på vad som är en bra respektive mindre bra låt i katalogen. Som tydligaste motpol fungerar fantastiska ”Tongues” och den lite mindre fantastiska femlingen som följer därefter. Kvalitén på gammalt, nytt och mittemellan är helt enkelt för stor. Lyckligtvis verkar Deathstars hålla med och plockar hela tio låtar från karriärens mitt. En mitt där sångaren ”Whiplasher Bernadotte” är som mest bekväm vilket resulterar i att hans extravaganta scenspråk kommer naturligt. I antalet låtar ligger också kvällens märkbara problem. Nog för att det är kul att de är tillbaka men spelningen är utdragen till max och hade utan problem kunnat bantas ned för ett ännu bättre resultat. Med det sagt är det ändå kul att ha dem tillbaka och nog gör sig Deathstars anno 2019 lika bra på scen som de gjorde första gången de var i Gävle för 10 år sedan.

Betyg: 2 av 5

Dimmu Borgir

Som kvällens stora dragplåster fungerar Dimmu Borgir (Goat stage) utmärkt. Med det starka fjolårsalbumet ”Eonian” i bakfickan kastar sig norrmännen ut i Gävlenatten med en sådan självklar övertygelse att det nästan känns som om de blivit ett arenaband. Låtlistan är väl avvägd och även om fyra av låtarna kommer från ”Eonian” håller resterande nummer extremt hög klass de med. Valda med omsorg och fingertoppskänsla matchar de showen som sätts upp. Eller show och show, det hade inte skadat med ännu mer eld. Är man headliner ska man också prestera någonting överdådigt – även för ögonen. Öronen får sitt och det med besked. ”The Serpentine Offering” kommer oväntat tidigt och cementerar bryggan som inledande ”The Unveiling” och ”Interdimensional Summit” bygger. I ”Kings Of The Carnival Creation” visas sedan prov på “gamla” Dimmu Borgir där Shagrath visar fornstor vokal aggression. Även om skruden är modern. Inte lika modern som i den nästan dansanta favoriten ”Puritania” men inte heller långt ifrån. Som avslutning serveras givetvis den enda länken till det förflutna, klassikern ”Mourning Palace”.

Betyg: 4 av 5

Avatar

Att avsluta någonting kan vara svårt. I händerna på Göteborgs Avatar (Fire stage) verkar det så lätt. Resan de gjort från det melodiska death metal-landskapet de en gång huserade i till den freakshow de är i dag är imponerande. Även om musiken inte alltid är tilltalande är framförandet det och föreställningen ett kvitto på att hårt arbete lönar sig. För framgångarna har inte kommit över en natt. Det är också det som ligger bakom sångaren Johannes Eckerströms extraordinära uppvisning som frontman. I rollen som cirkusdirigent har han ett perfekt alter ego att leva ut den ena vanföreställningen efter den andra. Oftast tonsatt med musik, andra gånger endast med en strålkastare och mikrofon. Det han talar om känns äkta och publikens gensvar likaså. Gång på gång bryter han också karaktär för att tacksamt så tacksamt ta emot publikens massiva hyllningar. Det gör att det hela blir på riktigt. Att applåderna betyder någonting. Bakom honom håller gitarristen Jonas Jarlsby hov på säreget vis. Som bandets självutsedde Kung andas hans karaktär överdåd, att allt är möjligt och en jävla massa galenskap. Tonsatt mynnar galenskapen bland annat ut i ”Hail The Apocalypse” med sitt säregna riff samt System Of A Down-pastischen ”For The Swarm”. När konserten avslutas med ”The King Welcomes You To Avatar Country” och fyrverkerier är det inte bara ett avslut. Det är också en början på vad som komma skall när ett band som Avatar tagit plats bland scenens giganter.

Betyg: 4 av 5

Janne Mattsson