SAIK vann övertygande på hemmaplan – låndebutanten gjorde mål direkt: "Vi hade bra kontroll"

Division 2 drog igång igen efter sommaruppehållet på lördagen då SAIK tog emot gästande Kungsängens IF hemma på Jernvallen.

Matchen började jämnt där båda lagen fick äga boll men så skulle det inte förbli. SAIK kopplade greppet om matchen i den 29:e minuten då 1–0 kom via Rasmus Eriksson och efter det var det hemmalagets match.

I veckan så ingick SAIK i ett samarbetsavtal med grannklubben Sandvikens IF. Avtalet innebär att SAIK kan låna in tre spelare födda 1999 eller senare till träningar och matcher under säsongen. Kevin Pacha, Noa Ersa Engberg och Sebastian Vigerbäck från SIF fanns alla med i startelvan under lördagens match för SAIK och den sistnämnda gjorde succé direkt i debuten.

I den 34:e minuten kom ett inlägg från vänsterkanten som hittade en fristående Sebastian Vigerbäck. 21-åringen tog emot bollen och lyckades efter en skottfint skapa sig tillräckligt med yta för att borra upp 2–0 i nättaket.

– Man är inte den som spottar in mål regelbundet så det var skönt att få sätta dit den. Det var skönt att det lossnade idag, säger Sebastian Vigerbäck efter matchen.

Hur kändes det att få göra mål i debuten?

– Det var väldigt skönt tycker jag. Man har lite press på sig att visa framfötterna när man är på lån och att få göra mål skadar verkligen inte då. Sen tycker jag att spelet funkade bra idag i övrigt trots att jag inte har spelat så mycket från start den här säsongen.

SAIK hann med att göra 3–0 innan första halvleken var över genom ett självmål.

Gästerna reducerade i den 64:e minuten men kom inte närmre än så och hemmalaget kunde enkelt spela av matchen och hämta in tre färska poäng.

– Det var delat bollinnehav matchen igenom men jag tycker att det är vi som styr. Vi har ändå fem eller sex frilägen i första halvlek så vi hade kunnat haft en betydligt större ledning med oss in i halvlek. Trots att de har en del av bollen så skapar det inte så mycket farliga chanser. Jag tycker vi hade bra kontroll på det hela matchen igenom.

Segern var viktig för SAIK som tar sig upp över sträcket till en 12:e plats i tabellen. Nästa match är ett returmöte mot Kungsängen på bortaplan men om Sebastian Vigerbäck spelar då är oklart.

– Först och främst är det spel i SIF som gäller. Men om jag får chansen att få lite matcher i kroppen med SAIK så tar jag gladeligen emot det. Bästa sättet att utvecklas och ta en regelbunden startplats är att få spela matcher.

SAIK möter Kungsängens IF på bortaplan lördagen den 7:e augusti. Avspark är klockan 13:00 på Kungsängens IP.

Matchfakta:

SAIK – Kungsängens IF 3–1 (3–0)

Målen: 1–0 Rasmus Eriksson (29), 2–0 Sebastian Vigerbäck (34), 3–0 Självmål (45), 3–1 Ervin Gunan (64)

Gula kort – SAIK: Farhad Hosseini (90)

Gula kort – Kungsängen: -

Domare: Jakob Lejonstad

Publik: - (Jernvallen)