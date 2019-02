Elfel norr om Gävle leder till förseningar i tågtrafiken

Problemen med strömförsörjningen började vid 4-tiden på morgonen. Det innebär bland annat att X-tåget från Gävle som avgick 6.12 är omkring en timme försenat upp mot Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall. Resenärer uppmanas att kontakta sitt tågbolag för mer information.

Trafikverket uppger att följande stationer kan påverkas av störningen: Gävle C, Gnarp, Hudiksvall, Iggesund, Ljusne, Söderhamn, Sundsvall C, Arlanda C, Furuvik, Helenelund, Häggvik, Karlberg, Knivsta, Marma, Mehedeby, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Storvreta, Skutskär, Skyttorp, Tobo, Tierp, Uppsala C, Ulriksdal, Upplands Väsby, Vattholma, Älvkarleby, Örbyhus och Stockholm Central.