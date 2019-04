NATTENS NYHETER: 75-årig kvinna försvunnen – stor sökinsats pågår

Nattens nyheter

Stor sökinsats efter försvunnen 75-årig kvinna. Under tisdagskvällen inledde polisen en stor sökinsats efter en försvunnen kvinna i Österfärnebo. Polisen har sökt med hundpatrull under natten dock utan resultat.

Trafikolycka på E4 i höjd med Marma – två bilar kolliderade. Vid 20-tiden på tisdagskvällen inträffade en olycka på E4 i höjd med Marma där två bilar kolliderade.

Bil körde in i räcke på E4 vid Mehedeby – föraren till sjukhus. En dryg halvtimme efter den tidigare olyckan körde en annan bil av vägen längre söderut, vid Mehedeby.

Morgonens toppnyhet

Kris för Work For You – halverade antalet anställda i Gävle och Sandviken: "Vi har gått igenom ett stålbad". Work For You var en de större privata aktörerna när det gäller stöd till arbetslösa i Gästrikland. Men i fjol blev företaget av med uppdrag och hamnade i ekonomisk kris.

– Vi har gått igenom ett stålbad, säger delägaren Wille Sannegård och berättar att personalstyrkan mer än halverats.

Sport

Först: Blomutdelning – sen: Målskytt i landslagets seger. Sofia Jakobsson uppmärksammades redan innan damernas träningsmatch mot Österrike. Då svarade Ö-viksdottern med att göra mål i 2–0-segern.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AB) eller mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

►Arbetarbladet.se ►E-tidningen

Följ oss på sociala medier

►Facebook ►Twitter ►Instagram

Ha en trevlig dag!