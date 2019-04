NATTENS NYHETER: Blödande man fördes till sjukhus efter krogbråk – fick flaska i huvudet • Tjuv krossade ruta på skola

Nattens nyheter

Man förd till sjukhus efter misshandel på pub i Gävle – slogs med flaska: "Blödde från huvud och hals". En 30-årig man fick föras till sjukhus efter att ha blivit misshandlad med en flaska inne på en pub på Hattmakargatan i centrala Gävle.

Tjuv bröt sig in i skola – polisen: "Hade krossat en ruta och försökt bryta upp ett säkerhetsskåp". Under natten till torsdagen upptäcktes ett inbrott i Stigslunds skola i Gävle. Någon hade brutit sig in i Solgläntan.

Morgonens toppnyhet

Snart lämnar Hansen över sitt bageri: "Vi drar båda fördelar av den här modellen". Efter 30 år har Anders Hansen bestämt sig för att börja lämna över bageriet och kaféet i Sandviken till en ny ägare.

– Jag har egentligen ingen lust att lägga av. Men tittar man i almanackan så ser man att det snart är dags, säger den 59-åriga bagaren.

Sport

Efter genombrottet – nu laddar Victor Söderström om för nästa uppdrag: "Det var här allting började". Brynäs har exporterat ett stort antal hockeyspelare till Nordamerika genom åren. I sommar blir Victor Söderström från Skutskär näste brynäsare att gå högt i NHL-draften. Nu berättar han om uppväxten, genombrottet, skolan – och den stundande VM-turneringen.

