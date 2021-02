Sandström: ”Larmen duggar tätt men SHL ska spelas till varje pris...”

Vem som sagt exakt vad och när kanske vi aldrig får reda på. Men att de 14 klubbarna i den högsta svenska hockeyligan, som gemensamt bildar SHL, i ett majoritetsbeslut redan i höstas bestämde att lagt kort ligger, det vet vi. De nya seriebestämmelserna står fast, ett lag ska åka ur.

SHL-hockeyn ska spelas vidare till varje pris... Detta trots att vi nu tar ytterligare en sväng med smittspridning i ligan med uppskjutna matcher som följd.

Bara under tisdagskvällen är tre matcher framflyttade efter konstaterad covid-19 i Malmö, Växjö och Oskarshamn.

Brynäs misstänker också att spelare kan vara smittade. Så fall blir det nedstängning igen. Men när ska eventuellt nya uppskjutna matcher spelas? Hur länge kan säsongen förlängas? Midsommar?

Sverige får tacka nej till hockey-VM (vad man nu ska spela det för?) med hänvisning till att vi inte spelat klart vår liga än.

Det absolut bästa sättet att undvika smitta är att hålla distans till varandra – bara där faller egentligen sporten ishockey på eget grepp.

Det spottas och snoras – bökas och stökas. Tränare står och gapar i ansiktet på domarna och i speakerbåsen och i andra funktionärsroller sitter helt vanliga människor relativt oskyddade.

Men det stora problemet är dock resandet. Kors och tvärs genom landet. Från Luleå i norr till Malmö i söder.

Det är bussar och flygplan – hotellnätter och transporter. Brynäs var nyligen i Skellefteå som är ett av det mest utsatta områdena i Sverige, som exempel.

Och det är bara vanliga människor, grabbarna och även tjejerna (även om damligan SDHL av någon oklar anledning klarat sig mycket lindrigare än herrligan) som efter avslutad match ska hem till sin familj och lämna barn på förskolan innan träningen dagen efter.

Ingen kan skydda sig till hundra procent. Men att SHL till varje pris ska ta säsongen i mål börjar te sig alltmer svårbegripligt.

Givetvis vet jag att ekonomin är en avgörande faktor och staten kan heller inte förbjuda elitidrottare att utöva sitt yrke. C More har lagt enorma summor på att köpa rättigheterna för att sända matcherna. Och bolaget drar säkert in extra mycket på att sälja abonnemang denna säsong då enda sättet att se matcherna är via deras kanaler. De vill såklart inte avbryta allt och vi som tittar på har någonting att roa och oroa oss för när de flesta andra nöjen stänger klockan 20 eller inte har öppet alls.

Och tv-pengarna från Cmore (runt 40 miljoner per säsong) vill såklart inte klubbarna vara utan heller. Så det är ett moment 22.

Men är det värt det?

Den sportsliga orättvisan har varit ett stående argument hos de lag som drabbats hårdast av pandemin, kontra de som kunnat genomföra säsongen hyggligt "normalt".

Och Brynäs tillhör de som inte varit sena att påpeka det i olika forum. Självklart till viss del beroende på det tabelläge laget haft hela säsongen – men också för att det är sant (även om Peter Andersson kryddar lite här och var när det kommer till att det är extra synd om Brynäs).

Det han egentligen menar när han säger saker som att "Brynäs inte tränat sedan december", är att Brynäs inte kunnat träna så som han planerat att de skulle göra.

I potten för Brynäs och de andra bottenlagen ligger risken att åka ur. En förödande konsekvens varje säsong såklart. Men naturligtvis extra kännbart detta år.

Jag vet faktiskt inte vilka krafter som håller emot att riva upp beslutet att ett lag ska åka ur? Flytta upp ett lag från allsvenskan och spela nästa säsong med 15 lag. Hur svårt ska det vara?