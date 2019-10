Sandström: Nu måste Brynäs agera – frågan är bara på vilket sätt?

På andra sidan skärmen sitter fansen och frustar av ilska och gapar i nån slags chocktillstånd, en del gråter säkert också. Men alla vill, tycker, tänker och skriver: "Gör nåt! Agera! Vi lider!"

Borta i USA är Jesper Boqvist på läktaren i ett New Jersey Devils, som också inlett sin säsongen illa (fem raka förluster). Boqvist har fått spela en match. Han har ett gällande kontrakt med Brynäs. Men New Jersey bestämmer om de vill ha honom kvar som back up.

Boqvist skulle så klart behövas bättre i Brynäs just nu, men det verkar tyvärr inte som han kommer hem. Hoppas jag har fel.

Jag hör dock även att det jobbas för att fixa fram nya spelare både på forwards- och backsidan. Det skulle såklart vara behövligt.

Just nu talar resultaten sitt tydliga språk men att skicka arga sms till spelare är knappast någon lösning. Och rapporterna från kansliet, som talar om sponsorer som ringer och är förbannade över att deras pengar känns bortkastade, är inte heller särskilt kreativt.

Det som förhoppningsvis är positivt i bedrövelsen är att flera i ledande positioner varit med i svåra tider förr. Men det var ju inte så här det var tänkt att bli när Dackell tog över för ett år sedan.

För nu kan man inte skylla på Bengtzén längre, heller.

Styrelsen då? Ja, de har såklart lagt sina pannor i djupa veck och funderat och diskuterat; Ska vi sparka tränaren igen? Ja, Näe. Inte tredje hösten i rad, väl?! Inte nu när vi gått samman och ska bygga nåt för framtiden. Vilka signaler sänder det?

Men det är klart: Fortsätter det så här måste någon ta sitt ansvar och agera innan det är för sent.

Sitter Magnus Sundquist kvar efter de kommande två ödesmatcherna också? Oskarshamn hemma på torsdag och Växjö borta på lördag.

Det är faktiskt upp till hela laget och honom själv att avgöra det. Minst en, helst två segrar där är av yttersta vikt.

Snacka om viktiga matcher.

Efter matchen i Skellefteå på lördagskvällen lovade Sundquist att det kommer att vända.

Om inte blir det en lång vinter och snart Gefle IF-vibbar över hela Gavlehovsområdet där uppe på Sätrahöjden.