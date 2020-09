Sandviken har fått sin nya fristadsförfattare – skrev sin bok på servetter i fängelset

Sandvikens nya fristadsförfattare är iranska författaren och journalisten Mahdieh Golroo.

Hon har suttit i fängelse för sina texter om kvinnans mänskliga rättigheter, och fått verka under pseudonym. Hennes förening för kvinnans rättigheter stängdes av regimen.

I Iran får en kvinna inte ens gå på fotboll, eller resa utan tillstånd av sin man eller pappa. Då är det långt till att få yttra sig om kvinnors mänskliga rättigheter, konstaterade fristadskoordinator Sofia Lindström på onsdagens pressträff.

I ett år har Mahdieh Golroo varit flykting i Turkiet, och fortsatt att publicera sin kritik mot regimen på sociala medier som facebook och twitter. De är förbjudna i Iran, men befolkningen går runt censuren med hjälp av vpn, en slags tjuvkoppling av internet.

– Folk litar inte på de statskontrollerade medierna, de lyssnar hellre på förbjudna utländska medier, säger Mahdieh Golroo.

Hon fortsätter att publicera sig på sociala medier, här från Sandviken.

Hon planerar också att färdigställa en bok, om fattigdom och kvinnoförtryck, som hon påbörjade under tiden som politisk fånge. Hon skrev på servetter, eftersom papper var förbjudet i fängelset.

– Jag hoppas att jag en dag kan komma tillbaka till Iran och göra det till ett bättre land. Det är nyttigt för mig att få erfarenheter från ett utvecklat land med mänskliga rättigheter, säger Mahdieh Golroo.

Mahdieh Golroo är född 1985 och kommer hit med sin man Vahid Lalipour, som också har suttit i fängelse för sina yttranden.

Kommunen har varit duktig på att hålla dem hemliga. Paret har redan varit på plats i nästan två månader, utan att deras namn har kommit ut. De bor i en lägenhet i centrala stan.

– Det är grönt och mysigt och frisk luft här. Vi ser hur barn med olika färg leker med varandra. Tänk att världen kan vara så här snäll och trevlig. Det är som himmelen för oss, säger Mahdieh Golroo.

Paret har inte börjat på SFI än, men lär sig svenska på egen hand på youtube.

– Jag lovar att prata svenska om ett år, säger Mahdieh Golroo på engelska med ett stort leende.

– I adore the language, it's really sweet.

Det råder en viss begreppsförvirring i fristadssvängen.

Det korrekta begreppet är fristadskonstnär, som går tillbaka på engelskans breda begrepp "artist". Det handlar alltså om förföljda skapande människor, oavsett konstform. Sandviken har satsat på skrivande människor, för sin historia av sådana. Den första att få fristad här var den ryske musikern/skribenten Mikhail Borzykin. Han flyttade till Stockholm förra våren utan att lämna så värst mycket avtryck efter sig. Mahdieh Golroo har för avsikt att delta mer i samhället.

Det finns drygt 20 svenska fristäder genom det internationella nätverket ICORN.

Att vara fristad för en förföljd person är en droppe i havet. Behovet att värna demokrati och yttrandefrihet är oändligt på vår planet. Se scenerna som spelas upp i Minsk just nu, där Göteborgs förra fristadsförfattare Svetlana Aleksijevitj måste skyddas av utländska diplomater.

Men det är ett sätt för en kommun att kunna se sig själv i spegeln och säga: vi gör något.

I Sandvikens fall är det också ett sätt att visa allvar med "Vision 2025", där det bland annat står att "I Sandviken är världen alltid närvarande" och "Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle".