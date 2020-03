Sandvikenbo häktad för klubbmisshandeln– offret kan förlora synen: "Vi vet inte hur det går"

En man i 50-årsåldern blev slagen med glas i ansiktet på nattklubben Hits for you under helgen. På onsdagen häktades en man i 25-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. Samtidigt vårdas mannen i 50-årsåldern för allvarliga synskador.

– Vi vet inte hur det går med synen på den här mannen, säger kammaråklagare Peter Helsing.