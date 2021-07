Sandvikenkvinna ljög – tvingas betala tillbaka över 300 000 i aktivitetsstöd

Kvinnan fick under nära ett och ett halvt års tid aktivitetsstöd utbetalt till sig från Försäkringskassan. Aktivitetsstöd kan man få beviljat om man är arbetssökande och deltar i något av Arbetsförmedlingens program. Under perioden som kvinnan fått stödet utbetalt har hon befunnit sig utomlands och inte deltagit i de aktiviteter som var överenskommet med Arbetsförmedlingen.

Genom en anonym anmälan om att kvinnan befann sig utomlands samt ett kontoutdrag som visar att endast ett fåtal kortköp gjorts i Sverige under perioden kunde man konstatera att hon inte hade rätt till aktivitetsstödet. Under hela perioden har hon heller aldrig träffat Arbetsförmedlingen, all kontakt har skett via telefon. När Försäkringskassan bad kvinnan att komma in till kontoret och legitimera sig för att styrka att hon bodde i Sverige, dök hon aldrig upp.

Uppgifter från Skatteverket visar dessutom att hon haft inkomst av arbete.

Försäkringskassan menar att kvinnan har gett falska uppgifter och ska nu därför betala tillbaka hela summan som hon fått i stöd. Det är ett belopp som slutar på 314 120 kr.