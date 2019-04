Långläsning: "Blekta baddräkter", novellen som kryper under skinnet

Det är måndag. Eller tisdag, alla dagar samma lika. Radhusköket är fullt av frukost och Harriet som mår illa. Hon låtsas förstå vad som sägs kring bordet men hör egentligen bara ett dån. Hon är svettig efter trappan ner, 16 steg, ett i taget. När sonen tappar ett mjölkglas i golvet vänder hon sig bort för att slippa det värsta.

Utanför sitter en rödhake i den tunna, höstfärgade busken. Han knäpper dämpat i en enkel melodi. Den hörs ända in. De svarta pepparkornsögonen blänker och Harriet för sakta tekoppen mot munnen. Hon får kamomilldoftande imma på glasögonen och den röda fågeln försvinner för ett tag.

Åk lilla fågel, tänker hon och tittar ut genom det smutsiga fönstret. Åk du som kan.

Harriet går inte till jobbet, hon får skjuts upp på lasarettet istället. Till sjukgymnastiken. Hennes man åker och far och har egentligen inte tiden. Hon tar tacksamt emot, kan inte annat. Hon minns inte när hon jobbade sist, minns barnen och fritidsgården men mest det sneda. Är osäker på när allt började. Yrseln, minnesproblemen, åksjukan. Skräcken för att dö. Hon vet att hennes man tycker att hennes sjukskrivning är jobbig. Och att omgivningen finner den långdragen, kanske överdriven. Hon som inte kan göra annat än att stå vid byrån hemma, hålla sig hårt och hoppas att allt går över.

Det finns en mindre sidoentré som hon kan använda, som är lugnare och mindre befolkad. Där blir hon avsläppt. Hon går in och drar sig längs ledstången som sträcker sig hela korridoren fram. Som tur är. Sakta viker hon av in mot bassängen. Hon ska få bada idag. Trettiofemgradigt vatten. Varmt, helande. Doktor Richard har ordinerat.

Hon kan inte ta på sig skoskydd utan måste gå rakt framåt. Öppnar dörren till omklädningsrummet och hasar försiktigt in. Det är nästan tomt där inne. Bänkar i små bås skyddade av duschdraperier. Längst bort sitter en kvinna och smörjer omsorgsfullt sin kropp. Lämnar ingen yta ofylld. Hon har nästan inte tid att se Harriet, nickar bara lätt.

Harriet tar platsen näst intill och börjar det mödosamma arbetet att klä av sig själv. Kvinnan på andra sidan tyget plockar nogsamt med sina kläder, viker ihop, viker om och packar sedan i en blå ryggsäck. Håret är samlat i en hård knut, perfekt kammat. Ett hårspänne faller ur och hon börjar om. Kammar slätt igen. Det måste strama hemskt, tänker Harriet och drar i sitt vildvuxna. Ryggsäcken har en kommunlogga på framsidan och Harriet känner igen henne från skolköket. Vet att hon varit där i alla år. Fram tills nu.

Harriet fumlar med handduken och tappar sin nyckel till skåpet. Hon försöker få upp den med ena foten, kan inte böja sig fram. Tappar den igen, får fast den mellan tårna. Tar sig mot duschen, känner sig obekväm på plats långt hemifrån och utan kläder. Blottad duschar hon så gott hon kan. Klär sig i baddräkt, den lika sliten som hon själv. Det bleka tyget räcker inte till hur hon än försöker, det kan inte skyla den nötta kroppen längre. Förr hade hon en strömlinjeformad. Hon brukade simma på söndagarna och njuta av bastun efteråt. Nu försöker hon fokusera på uppdraget att ta sig ut ur omklädningsrummet. Kvinnan med hårknuten, hon som var köksbiträdet, har packat färdigt och håller på att torka golvet efter sig. Hon är sist kvar i sin grupp, de andra lämnade för länge sedan. Harriet ser hur hon vrider ur trasan och börjar om igen. Hon torkar på bänken också. Ser sedan irriterat på Harriet och drar för draperiet. Harriet går försiktigt förbi, rabblar en ramsa tyst för sig själv och rör fingrarna i takt.

Tumme möter tumme, pek möter pek.

Vattnet är verkligen varmt och Harriet tycker det är skönt trots att hon är egentligen behöver kylas. Hon simmar lite grann, känner det lätta motståndet och får sedan några övningar av sjukgymnasten. Hon ska töja, stretcha, böja. Det är fyra kvinnor till i bassängen. Vattnet är skonsamt mot de trötta kropparna. Här märks inte de onda ryggarna, stelheten i axlarna, smärtan i höfterna. Maria längst fram är barnskötare. Har jobbat alla år med barn på en syskonavdelning. Hon har alltid varit den som hittat på, varit kreativ, spontan och som blivit specialist på dramalekar. Höga skratt, sång och musik var en självklarhet. Nu lyssnar hon inte på radion ens. Alla ljud skär i hennes huvud och hon trivs bäst i mörker. Sofia bredvid har jobbat som vårdbiträde. I 30 år har hon gått i hemtjänsten. Sprungit mellan pensionärerna. Burit, städat, lagat, varit allkonstnär. Och trevlig. Nu kan hon inte laga mat för hon står snett och spisen lutar framåt. Hon ler inte längre, blir het av värmen från plattorna. Sarah vid kanten har vikarierat på lågstadiet i långa perioder. Outbildad har hon klippt och klistrat, sjungit bokstavssånger, pratat 10-kamrater. Nu har hon kronisk D-vitaminbrist, stresskador som gör att hon har svårt att äta. Som gör att hon gråter ofta och får panik på Konsum. Och som gör att hon inte kan följa med sina egna barn till förskolan om morgnarna.

Så många kvinnor, tänker Harriet. Så trötta, ömma. Så många slitna, givetvis inga män. Bara kvinnor. På yogan, träningen, terapierna. Hon har blivit en av dem, kvinnorna som väntrumsvilar. Som rör sig i olika sjukhusmiljöer, både på land och i vatten. I bassänger. Bassängkärringar. De som måste sjukskrivas, avskrivas från samhället. De besvärligt utarbetade som man tröttnat på, som föraktas. De som torkat, som orkat i alla år. Kvinnorna från järnverket som har kokt korv i termosen på personalresorna, som kör moped för fort och utan hjälm ibland. De är också slut. Lena som alltid står längst bak är en av dem. Traversförare, utsliten men kör på ändå. Hon gör hela passet utan uppehåll, kniper ihop och klagar aldrig. Ibland luktar det rök när hon kommer in, sjukgymnasten har sagt åt henne att sluta. Men hon är äldst i gruppen och gör som hon vill numera. Hon jobbar deltid på själva verket och får åka på rehab i Spanien med jämna mellanrum. Det syns på kroppen som bär spår av solbränna. De väderbitna, skrovliga låren har linjer efter badbyxorna.

Harriets och de andras brännor ser man inget av. De är som osynliga och ingen undersökning kan skildra och förstå deras överhettade hjärnor som håller på att koka över i huvudet på dem. Ingen ser heller den ständigt närvarande gråten som hotar varje andetag. Den oförklarliga sorgesjukan, den totala förlusten av dem själva, flygrädslan. Om Harriet hade svart flor för ansiktet kanske folk skulle förstå att något var fel. Då kanske de skulle bry sig. Stanna kvar, om än hastigt krama henne, våga svara på en fråga.

Snälla, kan du hjälpa mig att hänga tvätten?

Harriet har inga större behov. Har inga särskilda drömmar. Bara just det. Att få vara sig själv och samtidigt inte ensam. Hon känner alla i gruppen. De har gått här länge nu, Maria längst. Maria som har varit gravid för ett tag sedan och som inte återhämtat sig. Utanpå syns nästan inget, hon är smärt och har noggrant hållit sig till snäva dieter. Men inuti är hon trasig. Har näringsbrist och nattlig ångest. Hon har tre barn som hon inte kan ta hand om. Hennes syster har flyttat in och hjälper henne. Harriet har bara ett barn som hon inte heller kan ta hand om. Det får pappan göra. Sonen tyr sig tryggt men följer efter Harriet, vill så gärna se om mamma mår bra idag. Om hon orkar hålla honom. Det är fem år sedan Harriet födde och ärret efter kejsarsnittet döljs av magen som fortfarande hänger över. Hon rättar till baddräkten igen. Sarah har problem, är rädd för djupet i bassängen. Kan inte lyfta benet utan flyter iväg och blir osäker. Klamrar sig fast vid kanten trots sjukgymnastens vänliga uppmaningar. Harriet önskar att ledaren klev ner i vattnet tillsammans med dem, hon klarar inte av de andras behov just nu. Hon har svårt att koncentrera sig på övningarna och det vita kaklet blänker vasst. Det luktar av kemikalier och det blir vågor när Sarah viftar med armarna. De ska sitta på färggranna flytkorvar i skumplast och balansera, räta ut. Harriet vinglar och vill ner. Hon sträcker sig efter Sofia som åker närmare. Det ger stöd men hon kan inte snurra runt som de andra kan.

”Gör en sväng runt er själva, byt håll”, ropar sjukgymnasten.

Harriet vevar på med både händer och fötter men törs inte hela varvet. Sofia rör sig mer självklart, världsvant, i nylon. Målmedvetet och allvarsamt gör hon övning efter övning, forcerar krämporna. Hennes baddräkt är randig och är något nummer för stor, den fladdrar fritt längs låren. Den smiter inte åt, stressen har påverkat kroppens omfång. Slappt slår tyget mot vattnet. Flipp flopp, armar uppåt sträck! Sofia hoppar och klappar händerna både framför och bakom kroppen, visar delvis könet men gympar vidare ändå, Harriet som omsorgsfullt stoppar om och försöker dölja. Sofia ser ut som kvinnofigurerna på de gamla skolplanscherna som täcker väggarna. Hon utför de olika vattengymnastiska övningarna lika perfekt som de gör. De har raka ryggar och tydligt kroppsspråk, allt det Harriet saknar. Figurerna hoppar ibland och blir suddiga i konturen. Harriet försöker samla tankarna, hon hör bara vart tredje ord nu. Provar M-tankar: mamma, magnet, maskros, mixtur, Milan, mormor, (åh mormor!), MS?, mjälte, multna, migrän, mens, måne, maräng, mu. Gränsen mellan djurfabrik och långtidssjukskrivning är hårfin.

Plötsligt känner hon inte läpparna längre. Inte benen heller. Det blir varmt och det börjar surra uppe i huvudet, en stark vibration rör sig uppifrån och ner. Hon tappar taget och synfältet blir minimalt. Hon ser bara allra längst där borta. Sedan sitter hon uppe i en stol med benen i vädret och med två sjukgymnaster runt omkring sig. De undrar hur det är, hur hon mår. HON KOLLAPSADE. Så nu vill de veta. Hon minns inget, känner bara tröttheten. Förlamningen, domningarna. Så starka, och hörseln som också försvunnit. Pannan är stel och hon är kissnödig.

Jag vill inte läggas in, jag måste få åka hem.

Sofia står bakom och smeker henne försiktigt på kinden med handflatan. Hon får vila en stund på land innan de hjälper henne till toaletten, och sedan in i duschen. Den är i anslutning till själva bassängen och gömd bakom tunga, orangea landstingsskynken. Hon får sitta på en vit plastpall och de hjälps åt att tvätta av henne, torka hennes kropp. Kläderna hämtar de och Harriet hinner tänka trosorna, de smutsiga trosorna, hur blir det med dem? Skynkena glipar och hon ser andra deltagare skymta förbi. Bryr sig inte. Orkar inte känna sig både naken och utsatt. Men det med trosorna brinner skamfullt i henne. Att de måste ta med dem. Hon ska kolla i väskan när hon kommer hem sedan, om de ligger där. Hon får i alla fall det rena paret och de klär henne skyndsamt. Nästa pass ska snart börja. I omklädningsrummet står kommunryggan kvar och kvinnan torkar fortfarande. Tar bort osynliga vattenpölar.

”Tack för idag”, säger sjukgymnasten manande till både henne och Harriet.

Maria hjälper Harriet med håret, borstar ut tovorna närmast nacken. Det svider i hårbotten trots att hon aldrig varit håröm. Längst fram lossnar det nävar av strån och det en gång så tjocka håret med de slarviga flätorna har blivit tunnare, plattare. Sarah kommer och klappar henne på huvudet, viskar att hon kan be för henne. Läsa ur Koranen någon dag. På något vis känns det tryggt. Harriet som inte har någon gud har länge tänkt på vad som ska hända henne om, eller när, hon dör. Hur otäckt det känns att ingen tar emot henne på andra sidan. Hemma när hon är ensam brukar hon lyssna på grannen genom väggen. Höra hur Bengt vägg i vägg pratar i telefon och hur han slår i köksskåpen. Den känslan vill hon ha oftare. Att bli omsorgsfullt ihopblandad, omhändertagen. Men inte inlagd.

Lena går hem och hämtar bilen och skjutsar Harriet hela vägen. Hon skickar med en burk soppa så Harriet kan äta lunch. Harriet håller burken hårt så den inte ska skvimpa över men den av morötterna ljust färgade vätskan läcker ändå ut och bildar brandgula fläckar i knät. Katten möter dem på farstubron, han snurrar runt benen och Harriet nästan snubblar. Han jamar intensivt och vill visa något. Ett litet bylte under bänken. En hög av fjädrar, röda och trasiga. Granna ligger de där innan vinden sprider dem över trädgården. Några hamnar i busken bortanför och Lena skakar av dem när hon går.

Harriet står kvar, tacksam över att äntligen vara hemma. Hon tömmer ut innehållet ur den blöta väskan i hallen, hittar inga trosor och tänker att det är långt kvar till vårfåglarnas nästa sånger. Samtidigt, lyckan över att vara rättvänd och inte framåtstupa. Att inte behöva resa långt eller till sjukhus.

Hon tar sats och fyller bröstet med ett djupt andetag som tränger undan alla eventualiteter. Räknar ett, två, tre, fyra, tar sig hela vägen upp på övervåningen. 16 steg, inte ramla bakåt, trots väggarna som lutar inåt och hotar att anfalla. Bengt hostar högljutt och överröstar för ett tag allt det som stör inom henne. Hon parkerar sig vid byrån och håller hårt i kanten. Ställer sig i vänteläge. Mamma, mjälte, maräng. Mu.

Karin Nilsson

Läs intervjun med Sandvikenbon Karin Nilsson som skrivit novellen här