Möt allvarsamma Sandvikenduon som är trippelt nominerad till Local Heroes – uppträder på galan

– Jag läste boken sommaren 2017, det är en väldigt bra bok och jag tyckte det lät bra som bandnamn, berättar Joel Malmström.

– Joel skickade ett sms där det stod "Den Allvarsamma Leken" och jag bara, "Visst, absolut vi kör på det", fyller Charlotte Mendonça Jonsson i.

Bandnamnet verkar inte ha kommit till med någon djupare baktanke men känns passande, en ledfras i Söderbergs klassiker är nämligen "Man väljer inte". Huvudkaraktären Arvid Stjärnbloms liv blir lite som det blir och alla milstolpar i livet – som kärlek, äktenskap och barn – verkar komma av tillfälligheter och försvinna av samma anledning.

Duons mest populära låt, som är nominerad till priset Årets låt, heter "Det är som det är" – någonstans där hittar vi nog den röda linjen mellan Söderbergs verk och de ämnen Joel Malmström och Charlotte Mendonça Jonsson spelar och sjunger om. Det är som det är och det blir som det blir.

– Det blir mycket vardagsfilosofisk ångest när vi skriver, existentiella frågor, säger Joel Malmström.

Nomineringarna till redan nämnda årets låt samt årets nykomling och band kom som en total överraskning för duon.

– Vi blev chockade. Det var en vanlig tisdagskväll men plötsligt ser man en länk på Facebook och så är man helt "out of the blue" nominerad i en massa kategorier. Det kändes jättekul, säger Charlotte Mendonça Jonsson.

– Man gillar ju det man skapar och hoppas att det "kanske är bra" men det här blir ett kvitto på att det faktiskt är det, fortsätter hon.

Chansen finns att Den Allvarsamma Leken blir en het kandidat till diverse nomineringar även till nästa års Local Heroes. De har nämligen låtar så gott som klara till duons första fullängdare och ska snart spela in sin första musikvideo tillsammans med vännen och Exit filmfestival-vinnaren Linnea Thorslund.

Det lär bli en spretig skiva, Den Allvarsamma Leken hämtar inspiration från många håll.

– Vi håller oss inte till en genre. Men samtidigt tror jag att vi har någonting som gör att det "låter vi" ändå, säger Joel Malmström.

LYSSNA: Den Allvarsamma Leken på Spotify

Den Allvarsamma Leken på Facebook

Local Heroes-galan

Fredag 15 mars

Elite Grand Hotel

Klara artister: House of Say från Segersta, Den Allvarsamma Leken, Dj-set av Jacob Pettersson och Viktor Carrick och ett DJ-set från Julia Gidlöw.

På arbetarbladet.se/localheroes hittar du alla nominerade till galan. Röstningen i låt- och liveaktskategorin är avslutad sen 25 februari.