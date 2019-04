Vill ha långtidshärbärge för EU-migranter i Sandviken: "Det finns många bra alternativ"

Eftersom bostadsbristen i Sandviken är akut kan man inte kräva att EU-migranterna ska få riktiga bostäder. Därför kräver Sigbrit Nordvall och Sandvikens lokala Amnestygrupp i stället att kommunen ordnar ett härbärge där man kan bo billigt under en längre tid. Då kan migranterna få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, minska risken att de tvingas in i kriminalitet, få bättre hälso- och sjukvård och kontakt med det svenska samhället.

I början av mars var Amnestygruppen på Kulturcentrum och samlade in namnunderskrifter från Sandvikenbor som ställer sig bakom förslaget. 128 har skrivit under.

– Jag tycker att det är en svängning i attityden, de flesta stannade och skrev på, säger Elisabet Cramer, som också är engagerad i Amnestygruppen.

Sigbritt Nordvall har tidigare pekat ut huset i Kungsgården där EU-migranter bor i misär som en möjlighet för kommunen att ordna ett långtidshärbärge efter förebild från Lund, Göteborg och Gotland. I sitt förslag har hon valt att inte peka ut någon särskild byggnad.

– Det finns flera alternativ, säger Sigbrit Nordvall, som skrivit medborgarförslaget som representant för Amnestygruppen i Sandviken.

Just huset i Kungsgården, som behöver en hel del renovering, är ämne för ett annat medborgarförslag. Där föreslås att kommunen köper huset och gör om det till exempel till en ungdomsgård.

Det förslag som Amnestygruppen och Sigbrit Nordvall nu vill att kommunens politiker ska ta ställning till är inspirerat av Amnestys kampanj mot tiggeriförbud, "Också människa". Men de EU-migranter som bor i husvagnar, tält och "tiggarhus" tvingas vänta på besked.

– Jag trodde att det skulle komma upp snabbt, men kommunen har sagt att de räknar med att förslaget ska komma upp till diskussion i februari 2020, säger Sigbrit Nordvall.

