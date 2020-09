Sandvikens IF distriktsmästare – storslog Skutskär i dimman på Gavlevallen: "Såg ingenting"

Med Skutskärs IF som nybliven division 2-vinnare och underdog mot Sandvikens IF i DM-finalen så började matchen oförväntat jämnt. Sandvikens IF hade inte rätt skärpa och Skutskär bad absolut inte om ursäkt för sin framfart.

Skutskärs skyttedrottning Mikaela Parner var tidigt framme och satte skräck i Sandvikens backlinje och visade att man minsann inte kunde ta henne förgivet.

– Vi kom inte riktigt in i vårt spel i början och Skutskär var duktiga och satte en bra press. Men vi tog vår tid och blev inte stressade över att de satte några anfall. Vi visste att med tålamod skulle vi spela ut dem. Men visst bjöd vi på några avslut, men det blev aldrig något farligt, säger Stina Huss.

Efter 9 minuter tog dock Sandviken ledningen med 1–0 när Moa Andersson rusade fram på en hörna.

Strax därefter slog Sanna Signeul en boll i stolpen.

Sedan fortsatte spelet böljande och Skutskär fortsatte att våga framåt. Men i mitten av första halvleken kom gästerna in i ett fint flow och satte två snabba mål inom loppet av en minut.

3–0 till Sandviken stod sig halvleken ut.

I början av andra halvlek hade Evelina Larsson ett snyggt läge där hon dribblade förbi två Sandvikenbackar men där stod Tea Lundmark i vägen med en bra räddning.

– Vi kunde absolut inte underskatta Skutskär. Vi fick det svårt emellanåt för det är ett riktigt duktig lag. Men i slutändan handlade det om de små detaljerna. Det visar vi att vi har idag och att vi är det bättre laget.

– Vi kan ta det lugnare i andra, vi kan spela ut dem på ett annat sätt och vi har snabba kanter. Bimer springer ifrån varje gång och då tröttar vi ut dem vilket ger fler ytor att kunna spela på.

Dimman låg tät över den andra halvleken och sista kvarten var det knappt man såg bollen från läktaren.

Men med ett skott utifrån hittade Stina Huss nät när bollen seglade ner strax under ribban och gav Sandviken 4–0.

– Jag tryckte bara ner den så gått jag kunde, men jag tyckte att den gick över. Jag ser varje skott utifrån som en målchans för jag vet att jag har ett bra tillslag och kan göra mål därifrån. Tränarna sa åt mig att skjuta utifrån ifall jag fick chansen också.

När 5–0-målet kom blev det mest ett fniss från läktarhåll för det enda som syntes var att det blev mål, sedan fick någon form av viskleken sprida målskyttens namn till båset, upp på läktaren och in till speakern. Så dimtätt var det där och då.

Wilma Näslund var det i alla fall som gjorde matchens sista mål när hon nickade in en frispark från Huss.

– Jag såg ingenting, inte ens Tea när hon backade, jag fick bara hoppas att hon var där. Samma sak på min frispark, jag såg bara att den hamnade i nätet. Jag skrev "Bra Kim" men det var visst Näslund. Jag visste inte att det kunde bli såhär, skrattar Huss.

Och därmed är Sandvikens IF, inte helt otippat distriktets bästa damlag.

– Det känns skitkul, säger Huss.

DM-final, damer, 2020

Skutskärs IF–Sandvikens IF 0–5 (0–3)

Målen: 0–1 (9) Moa Andersson, 0–2 (24) Wilma Sjöberg, 0–3 (25) Elin Bimer, 0–4 (78) Stina Huss, 0–5 (86) Wilma Näslund.