Sandvikens IF fixade en poäng hemma mot Brommapojkarna

Brommapojkarna ledde med 2–0 efter första halvlek borta mot Sandvikens IF i Elitettan i fotboll. I andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 4–4.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Sandvikens IF.

Målgörare för hemmalaget var Wilma Sjöberg 2, Colleen Kennedy och Jenny Stadin, och för bortalaget Emelie Fonseca Johansson, Mathilda Lindström, Matilda Nildén och Tempest-Marie Norlin.

Det här betyder att Sandvikens IF ligger kvar på 13:e plats i tabellen, och Brommapojkarna på fjärde plats.

Sandvikens IF tar sig an IFK Kalmar i nästa match borta lördag 17 oktober 15.00.