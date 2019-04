Bröderna Alge och Aldar gör rap av minnen från kriget och rasism i Sverige: "Kriminalitet kommer av maktlöshet"

Citatet av Aldar, 22, är från en av deras låtar. Låtarna "Kriminell" och "Sluta snacka skit" som Alge Dawood, 20, släppt på Spotify och som storebror gästar på handlar båda om hur de blev bemötta när de kom till Sverige och Sandviken.

– Jag blev illa behandlad av många och blir fortfarande ibland, du blir mobbad psykiskt. Det blev som värst när jag fick en dotter med en svensk tjej jag träffat här i Sandviken – då började folk anklaga mig för att vara IS-krigare, helt utan grund. Tack vare att jag att jag tog hjälp av en advokat löste det sig, berättar Alge Dawood.

Aldar Dawood har samma uppfattning om sin första tid i Sverige – och använder sin musik för att sprida förståelse kring varför många som flytt hit riskerar att hamna snett.

– Folk här i Sverige har fördomar, de har förväntningen att en utländsk person ska bete sig på ett visst sätt och det påverkar en. Kriminalitet kommer av maktlöshet och när folk förväntar sig att man ska vara på ett visst sätt – stjäla, våldta, sälja droger – då blir också det den enklaste vägen att ta. Med min rap vill jag sprida förståelse om varför folk hamnar snett, säger han.

– Pengar är makt och med vapen kan man nå dit, då tar de genvägen, fortsätter Aldar Dawood.

Han är dock noga med att poängtera att han inte hatar de som är rasistiska mot honom.

– Det spelar ingen roll hur rasistisk en person är mot mig jag tycker ändå inte personen är ond utan bara att de har fel uppfattning. Pratar de verkligen med mig så märker de snart att deras fördomar är fel, säger Aldar Dawood.

Alge Dawood berättar att han har många låtar som ligger och väntar på att bli släppta. En särskild låt håller han ännu för sig själv. Den handlar om den mest traumatiska upplevelsen han var med om i Syrien.

– En vän till mig och jag gick förbi en demonstration mot den syriska regeringen – jag brukade till och med sjunga på demonstrationer – men denna skulle jag inte vara med på egentligen. Men min vän tyckte vi skulle vara med också och drog med mig in. Sen plötsligt märkte jag hur folk började få panik och skingra sig.

– De sköt mot demonstranterna och min vän som jag stod bredvid träffades och fick inte leva vidare. Och det hade ju lika gärna kunnat vara jag, berättar han.

På söndagen har den som vill gå och se Alge och Aldar Dawood chansen när duon uppträder i distriktsfinalen av Livekarusellen. Alge är självsäker och fast besluten att fortsätta klättringen mot Sverigetoppen av rap.

– Det är garanterat att vi vinner. Jag känner att 2019 kommer att bli mitt år, säger han och ler.

Alge Dawood på Spotify

Livekarusellen - distriktsfinal

Söndag 14 april, 13-15

Musikhuset Sjömanskyrkan

Deltagare: The Braces, Stenbrott, Sons Of Sin, Emma Blom, Alge & Aldar Dawood, Där skåpet ska stå, Nameless Few, Skeppsbrott