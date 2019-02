Efterlängtat utegym i Trebo blir verklighet – repris i fullmäktige för kommunal långkörare

Genom åren har en rad skrivelser, medborgarförslag och motioner lämnats in till Sandvikens kommun om fler platser för spontanidrott i allmänhet och upprättande av utegym i synnerhet. Den äldsta handlingen vi hittar i kommunens diarium är från 2012 och under förra året lämnades dels en motion från Moderaterna i frågan, dels ett anonymt medborgarförslag som behandlades med bifall på måndagens kommunfullmäktigesammanträde. Men innan det lämnades in hade kommunen redan avsatt 250 000 kronor i sin investeringsbudget för 2019 till ett utegym vid motionsspåret i Trebo.

– Det vi behöver göra nu är att titta lite på kostnaderna och att tillsammans med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd undersöka var i området vi ska placera gymmet. Förhoppningsvis kan vi ha det på plats i år och annars blir det nästa år, säger Kenneth Johansson, kultur- och fritidschef i Sandvikens kommun.

Han har förståelse för om en del tycker att beslutet har dragit ut på tiden, men hänvisar till att det blir så när en investering ska in tillsammans med andra i budgeten.

–Men nu har tiden kommit för den här frågan. Det finns också planer på att komplettera med utegym intill skateparken vid Jernvallen. Men det blir längre fram.

Hur ser du på att det har fortsatt att komma förslag även efter beslutet?

– Det är inte så konstigt utan tvärtom bra. Det visar ju vilket engagemang det finns för den här frågan, säger Kenneth Johansson