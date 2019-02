Jacob Pettersson från Sandviken är Gästriklands hip hop-framtid – och klar för Local Heroes

LÄS MER: Här är alla de nominerade till årets Local Heroes-gala – rösta fram dina favoriter

Jacob Petterson går själv under två olika alias – Canors när han gör trap, mixar, arrangerar och släpper musik och Prince Mathicks när han gör boombap-beats. Han är motorn i independentbolaget Cashoutclique där flera andra lovande rappare ingår – Blå, ingenting, Yento och Firawii är några exempel på andra namn, sammanlagt är de tio stycken. Gemensamt för alla är att de börjat synas och höras lite mer på sistone. Alla ovan nämnda har i alla fall ett par spår med ett antal tiotusen streams på Spotify.

– Och det ska bara öka. Målet är att bli lika etablerade som Random Bastards eller Trainspotters, säger Jacob Pettersson.

Minst lika etablerade, kanske ska tilläggas. Cashoutclique föddes egentligen i olika hip hop-forum redan innan Jacob Pettersson hunnit bli tonåring (Han gjorde för övrigt sitt första rap-framträdande som 13-åring på Kungen). I de olika forumen skrev han med likasinnade i samma ålder, Norrköpingsrapparen Blå bland annat, och snart var de ett gäng som hade en produktionsgrupp tillsammans. Nu är de ett independentbolag.

Jacob Pettersson är målmedveten, fokuserad och seriös. Till gymnasiet, som han är klar med nu, föll inte valet på en estetlinje trots intresset för skapande. Istället har han pluggat ekonomi.

– Om man inte kan växa till sig lite och göra sig ett namn så måste du ha ett nio till fem-jobb. Då kan du inte sitta hemma och göra det du gillar allra mest, för att göra det måste du tjäna pengar. Många tar det inte så seriöst att de kommer till den gränsen att de kan tjäna och leva på sitt artisteri eller sitt musikskapande, säger Jacob Pettersson.

Till Local Heroes är Jacob Pettersson nominerad till både årets nykomling och årets producent.

– Haha, jag sa åt massa att gå in och rösta.. Men jag trodde faktiskt inte jag skulle gå hela vägen och bli nominerad, så jag är glatt överraskad.

Tillsammans med kompisen Viktor Carrick kommer han att framföra ett DJ-set under galan fredag 15 mars.

– Det ska bli kul. Det blir boombap-beats med en tvist, skulle jag säga.

Den här fredagen släpper han för övrigt ett nytt beat-tape under sitt Prince Mathicks-alias med namn "see you soon.".

Local Heroes-galan

Fredag 15 mars

Elite Grand Hotel

Klara artister: House of Say från Segersta, Dj-set av Jacob Pettersson och Viktor Carrick och ett DJ-set från Julia Gidlöw.

På arbetarbladet.se/localheroes hittar du alla nominerade till galan och information om hur du röstar i låt- och livekategorin.