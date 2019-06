Krogen Bruket pressas av skatteskulder – serveringstillståndet hotas: "Det sitter löst"

Krogen drivs av Provod AB som i fjol gick med förlust och var nära konkurs. Det egna kapitalet var förbrukat men styrelsen valde ändå att driva verksamheten vidare.

I dag har bolaget restförda skatteskulder på nästan 300 000 kronor.

Ann-Sofie Karlstedt har startat en utredning om hur företaget sköter ekonomin.

– De ska svara på hur skulden uppkommit, om de kommer att vidta åtgärder och i så fall vad. Vi ska bedöma om det är rimligt att tänka att de kommer att göra insatser som räcker till, säger hon.

Hon bedömer att det blir någon form av sanktioner. Alternativen är erinran, varning eller att serveringstillståndet dras in.

– Jag har svårt att se att bara kan bli en erinran. Det är fråga om varning eller återkallelse av tillståndet, säger Ann-Sofie Karlstedt.

I så fall krävs att politikerna i individ- och familjeomsorgsnämnden tar beslutet. Nämnden har dock inga fler sammanträden förrän i höst.

Provod AB ägs av Amina Campara. Hon är föräldraledig och under tiden går Mike Markarian, tidigare en av krögarna på The Church, in och leder personalen och ser till att verksamheten flyter.

Mike Markarian har inga kommentarer utan hänvisar till Amina Campara. Tidningen har förgäves sökt Campara för kommentar om det ekonomiska läget och hotet mot serveringstillståndet.

Mike Markarian är sedan någon månad tillbaka sportchef inom Sandvikens AIK:s fotbollssektion. Men han håller också ett öga på den dagliga verksamheten på Bruket.

Förra våren var det tänkt att Ola Tigerstrand, kökschef på The Church, skulle ta över både restaurangen och nattklubben. Men så blev det inte utan Amina Campara fortsatte som huvudman för krogen som i samma veva bytte namn från Sportbaren till Bruket.

Dessförinnan hette krogen Allstar och drevs av Shawn Afshari och Mike Markarian, krögarduon som för snart tre år sedan öppnade krogen The Church i den före detta baptistkyrkan vid Hyttgatan. Sedan i våras driver Shawn Afshari The Church på egen hand.