Krognostalgi från Sandviken – minns du hur det såg ut på de klassiska krogadresserna?

OBS: Artikeln ämnar inte att vara heltäckande utan utgår från det skribenten hittat i vårt webb- och bildarkiv om de krogar som funnits i Sandviken ända in på 00-talet. Med reservation för eventuella feldateringar då bilder kan ha blivit felmärkta i arkivet.

Smedsgatan 19

Stadshotellets lokaler har länge varit centrum för Sandvikens uteliv. Fram till någonstans under 80-talet gick stället under namnet Statt (som så många andra stadshotell i Sverige), efter det var det Princess, "Prinsan" i folkmun, som gällde en längre period fram till ungefär 2000. Många minns nog också "Moosebar" med ett älghuvud på väggen som fanns i lokalen.

Därefter har det bland annat varit O'learys – faktiskt den största O'learys-restaurangen i Sverige vid den tiden – Living Room/Lobby, Allstar och nu Bruket.

Hyttgatan 17

Korsningen vid Hyttgatan 17 är inte vad det än gång var – ett nav i Sandvikens uteliv. Förvisso finns Mulligans kvar i lokalen dit också etablissemang som Sir Williams och dessförinnan Nettuno har lockat många gäster genom åren.

Det lär dock ha varit betydligt mer livat på platsen under nätterna när nattklubben Bellman fanns mittemot ovanför där Kebab House finns idag. Nattklubbslokalen på Hyttgatan 17 har hetat Bellman vid två olika tillfällen – men har också haft namnen Victory, Boomerang och Garbo, det sistnämnda en skandalomsusad krogkedja vars affärsidé var billiga priser på alkoholen.

Odengatan 30

Odengatan 30 är en klassisk krogadress, bakom Sandvikens polishus, som somnat in och blivit vandrarhem. Krogarna i denna lokal har varit många de senaste 20 åren, bland annat har de hetat The Club, Blue Dolphin, Blue bar, Steeltown. Även här var det ett Garbo under några år i mitten av 00-talet.

Baldersplan 7

Vid EOS-huset bytte nattklubben frekvent namn under 2000-talet, K2 blev Underbar som blev Kharma Lounge. Många minns nog Dinos med dinosaurie och Fred Flinta-tema som var en del av Underbar och hade mycket spelningar. Idag finns fortfarande American Take Away kvar i huset men någon nattklubbsadress är inte Baldersplan 7 längre.

Högbovägen 4

Det har varit många hyresgäster av lokalen på Högbovägen 4. Den senaste i raden som är på väg att öppna i den är Taco Bar. Innan dess har den gått under namnen Gustavs, Amilias krog, Jackson, Capello och kanske den mest välkända, Klaras krog.

Köpmangatan 5-7

Där det idag finns ett Wayne's coffee fanns fram till 2002 den irländska puben Old Clan Inn som drevs i Folkets hus regi. Bristande lönsamhet var orsaken till stängningen. "Det går inte att driva en restaurang ärligt i dag", sa Folkets hus dåvarande vd Håkan Bengtsson som var upprörd över fusket i branschen.

Köpmangatan 22

Napoleon var en pizzeria med fullständiga rättigheter som lockade en hel del Sandvikenbor på AW. Den brann i januari 2014 och ägaren orkade aldrig öppna upp den igen.

Storgatan 21

Lillpuben på Storgatan 21 finns än idag men vägg i vägg har det också varit krog tidigare som bland annat hetat Fredo och Rocky.

Bonus:

Före och efter på Drottningen efter förvandlingen till Sandvikens senaste nöjespalats The Church.