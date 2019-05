Man i 25-årsåldern misshandlade kvinna och skapade falska handlingar – döms till skyddstillsyn

Första misshandeln inträffade 15 februari 2018 på en adress i Sandvikens kommun. Mannen tog då tag i en jämnårig kvinnas hals, tryckte ner henne i en soffa och slog henne på handen och i ansiktet med en kudde.

Drygt en månad senare misshandlades kvinnan på nytt på samma adress. Mannen knuffade kvinnan och tryckte bland annat sina knogar mot hennes bröstkorg. Kvinnans huvud åkte också in i en dörr sedan mannen tagit tag i hennes hår och dragit. Mannen tog också tag i kvinnans arm för att slita henne tillbaka in i lägenheten.

Någon gång mellan 22 mars och 19 april 2018 skrev mannen även under två handlingar, angående ett ägarbyte avseende en hund och en skoter, med kvinnans namn och skapade på så vis två falska handlingar. Han loggade också in på kvinnans dropbox för att där bläddra bland och öppna filer. Mannen trodde att kvinnan inte hade tillåtit honom att logga in på kontot eftersom hon var arg på honom.

Nu döms mannen till skyddstillsyn och samhällstjänst i 80 timmar för två fall av misshandel och ett fall av dataintrång samt urkundsförfalskning. Påföljden motsvarar tre månaders fängelse.