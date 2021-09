Sandvikensonen tillbaka med hyllning till döda lokalprofilen: "Funkade väldigt bra ihop"

Stockholmsbaserade St. Jimi Sebastian Cricket Club är numera till tre femtedelar gästrikekopplat. Grundaren och sångare Jimi Wåhlin är från Sandviken, basisten Mats Skoglund från Hofors och klaviatur-spelaren David Lindberg från Ockelbo.

Jimi Wåhlin själv har hunnit bo 22 år i Stockholm vid det här laget, där han startade bandet för ett decennium sedan. På fredag 10 september har gruppen tänkt följa upp framgångarna med singeln "I Still Get The Calls" från 2018. Nu blir det en till vinylsingel som också släpps digitalt. "Until We Meet Again" handlar om Jimi Wåhlins svåger Mikael Axberg, hans frus bror alltså, som gick bort för tre år sedan.

– Vi umgicks och gick på fotboll, åkte utomlands tillsammans, hängde i stugan och spelade musik. Han var en person man kände att man klickade med helt helt enkelt. Inte minst kring brittisk rockmusik från 60-, 70- och 80-talen och fotbollskultur. Och även svensk musik, som punk. Han spelade själv som yngre i postpunktbandet Miljonmysteriet.

Den nya musikvideon:

I Västerås där Mikael Axberg höll till större delen av sitt liv var han en profil, framför allt på fotbollsläktaren med sitt Västerås sportklubb. Exakt som Jimi Wåhlin kommit att bli för sitt Sandvikens IF alltså.

– Vi funkade ihop väldigt bra trots att vi höll på olika klubbar. Västeråsklacken körde en stor banderoll som hyllning till honom efter hans död och även jag fixade en när Sandviken spelade mot Västerås, berättar Jimi Wåhlin.

Någon flytt tillbaka till Sandviken är inte nära förestående för sångaren.

– Nej, grejen är att jag är hemma då och då. Mamma bor kvar och många vänner också. Jag har en bra kontakt med Sandviken fortfarande som jag aldrig har tappat.

Själv jobbar Jimi Wåhlin på deltid med funktionsvarierade barn och ungdomar vid ett särskolegymnasium för att dra in till brödfödan. Bandet är kanske ingen kassako än, även om det har en beundrarskara och lyckats få bra spinn på en del av sina verk.

– Vi har nått den nivån att folk vi inte har någon aning om vilka de är hör av sig. Det kommer meddelanden från England, ofta från fotbollsfolk och mods.

Ja, att bandet är anglofiler är ingen hemlighet. Det gäller även stilen där Jimi Wåhlin går längst. Tänk mod blandat med casual-stil. Vikten av att hålla stilen märks även i att Wåhlin själv spelade i helgen som gick i en Fred Perry-butik.

– Absolut tycker jag att den brittiska stilen är en del av bandet, säger han.

För att återgå till det sportsliga är Jimi Wåhlin besviken på SIF:s förlust mot Gefle IF i augustiderbyt.

– Att de förlorade mot Gävle är ett praktfiasko, men i det stora hela är jag nöjd med deras insats på sistone och hoppas att de klarar en kvalplats till superettan.

Hur är dina känslor för Gefle IF överlag?

– Våldsamt svaga.

Nej, vilken som är huvudrivalen råder det inget tvivel om.

Nästa gång du kan se St. Jimi Sebastian Cricket Club blir 25 mars nästa år på Debaser i Stockholm. Räkna med att det kommer fler singlar och eventuellt en ep i vår.

* Hör St. Jimi Sebastian Cricket Club på Spotify och följ på Instagram.