Sandvikentränaren självkritisk efter utklassningen på Skytteholm: "Vi ska nog inte spela så defensiv fotboll"

Sandviken hoppades på att kunna rubba serieledande AIK under under lördagseftermiddagen. Tränare Marcus Larsson hade annonserat förändringar i startelvan. Tea Lundmark var tillbaka i målet och på topp sprang Sanna Öhlund istället för Wilma Sjöberg. Dessutom formerade Larsson en fembackslinje för att vara starka centralt mot AIK. Laget var dock inte alls på tårna när domare Annica Torkelsson blåste igång matchen på Skytteholms IP. AIKs Adelisa Grabus och Jenny-Julia Danielsson tilläts göra lite som de ville under spelets inledande halvtimma och skapade ständiga problem för rödvästarnas nykomponerade backlinje.

Tränare Larsson säger såhär om sitt taktiska experiment.

– Vi kan lika gärna testa mot ett såhär bra lag. Vi ville stänga till centralt och pressa deras yttrar men vi blir för tama och kliver inte på, det föll inte så väl ut.

Fembackslinjen skrotades efter en halvtimme och i paus genomförde Larsson ett trippelbyte, in kom Wilma Sjöberg, Wilma Andersson och Jenny Stadin.

– Ja sa till tjejerna i halvtid att de får gå ut och visa att de vill spela mot Alingsås och jag tycker att vi vågar lira i andra halvlek trots att vi släpper in mål.

Det var ett piggare Sandviken som kom ut i den andra halvleken och måljublet var nära när Jenny Stadin curlade bollen i stolpen. Istället för reducering fick Larsson se AIK utöka sin ledning efter att Sophia Redenstrandt slagit en hörna direkt i mål och inbytte Piyatida Somkumpee sprungit igenom Sandvikenförsvaret.

5–0 och en riktig lärdom för Sandviken att ta med sig. I mötet mot Alingsås på onsdag bjuds det förhoppningsvis på rödvita mål igen.

– Vi spelar 4-2-4 i andra halvlek och gör det bra offensivt. Vi ska nog inte spela så defensiv fotboll, avslutar Marcus Larsson.

AIK– Sandvikens IF 5–0 (3–0)

Mål: 1–0 (9) Adelisa Grabus, 2–0 (23) Adelisa Grabus, 3–0 (33) Jenny-Julia Danielsson, 4– 0 (59) Sophia Redenstrandt, 5–0 (78) Piyatida Somkumpee.

Varningar: –

Domare: Annica Torkelsson, Bromma.

Sandvikens IF (5-4–1)

Målvakt:

Tea Lundmark 2

Försvar:

Nora Elaies (45) 1

Elin Bimer 2

Emma Gabrielsson 2

Therese Svensson (45)1

Jessica Backman (K) 2

Mittfält:

Wilma Näslund 2

Maja Hansson (66) 2

Stina Huss (45)2

Sanna Signeul 2

Anfall:

Sanna Öhlund (80) 3

Ersättare

Alexandra Sjölander (mv)

Moa Andersson (66) –

Hanna Sjöström (80) –

Nellie Johansson

Wilma Sjöberg (45) 3

Wilma Andersson (45)2

Jenny Stadin (45) 3

Spelade ej: Alexandra Sjölander(mv) , Nellie Johansson.

Snittbetyg: 2,2

Poängförklaringar: 6: Utmärkt. 5: Mycket bra. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig. –: Spelade för lite för att bedömas.