Sandviks återhämtning håller i sig – nu föreslås pengaregn över aktieägarna trots besparingskraven

I oktober började Sandvik återhämta sig efter det stora coronatappet under 2020. Återhämtningstakten har hållit i sig.

– Trots lägre intäkter i spåren av covid-19 uppnådde vi en stark och förbättrad justerad marginal, säger Sandviks vd Stefan Widing i sin inledning till den fjärde kvartalsrapporten för 2020, som publicerades torsdag 21 januari.

Den organiska orderingången har ökat med 3 procent jämfört med samma tid året innan, när man räknat bort större ordrar för 2019. Räknar man all orderingång innebär årets drygt 22 miljarder kronor, ett tapp på 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Med en bruttovinst under fjärde kvartalet på 8 644 miljoner kronor kan Sandvik räkna hem ett positivt resultat för perioden på 2 621 miljoner kronor.

En stark efterfrågan från gruvbranschen är en del av förklaringen till att man ser att återhämtningen håller i sig. Inom Sandvik mining and rock technology, SMRT, har man dessutom under kvartalet köpt DSI Underground, som specialiserat sig på säkerhetssystem under jord.

Trots att marknaden för fordonsindustrin har blivit bättre fick SMM, Sandvik manufacturing and machining solutions, se orderingången minska med 7 procent.

Inom SMT, Sandvik materials technology, som kommer att avyttras, har orderingången minskat kraftigt, minus 31 procent under kvartalet. När man räknat bort storordrar under samma period 2019, värda 1,1 miljarder kronor, kvarstår ett tapp på 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Efterfrågan inom olja och gas är fortsatt låg.

Sandviks vd Stefan Widing konstaterar att det fortfarande är svårt att förutse hur pandemin kommer att påverka företaget.

– Våra prioriteringar är att fokuserat genomdriva våra besparingsinitiativ, samtidigt som vi tar tillvara de attraktiva tillväxtmöjligheter som ligger framför oss, säger vd Stefan Widing i den senaste kvartalsrapporten.

Efter att företaget inte längre utnyttjar möjligheten att korttidspermittera personal kan man återgå till att dela ut pengar till aktieägarna. Under hela 2020 har företaget gått med 8 721 miljoner kronor i vinst. Det motsvarar 8,71 kronor per aktie. Nu vill styrelsen att varje aktie ska belöna ägaren med 4,50 kronor, vilket är högre än förväntat. Dessutom föreslås en extrautdelning på 2 kronor per aktie.