Sänkta priser, hemkörning och middagskassar – så försöker restaurangerna överleva andra coronavågen

Minskade öppettider, mer hämtmat, rabatter och fri hemkörning. Det är några av de saker som restauranger och kaféer nu tar till när smittspridningen ökat och restriktionerna hårdnat.

– Nu märks det verkligen att det är allvar, det här är ingen Stockholmssjukdom längre utan det omfattar oss alla, konstaterar Sarah Johansson som driver restaurang Sarahs i Gävle.

Även om restriktionerna slår osedvanligt hårt mot just hennes bransch – och hon befarar att restauranger nu kommer att slås ut – tycker hon inte att det är läge att klaga.

– Vi kan inte tänka på oss själva, det handlar om hela vårt samhälle nu och vi måste ta det här på allvar.

– Försöker man hitta kryphål för att komma runt restriktionerna är risken att man bara förlänger det här eländet.

På Sarahs tog man redan i förre veckan beslut om att göra ett uppehåll i lunchserveringen, på kvällarna har man fortfarande öppet men bara onsdag-lördag.

Men det är ändå full aktivitet och i köket lagas det nästan lika mycket mat som vanligt. I stället för att serveras på restaurangen kommer det mesta att säljas via den egna webbshoppen som man nu åter öppnat. Där kommer man att kunna köpa allt från enklare lunchlådor, till fina middagar och trerätters helgmenyer.

– Det är ett sätt för oss att försöka hålla igång, säger Sarah Johansson.

På Kanalkiosken i Sandviken väljer man att än så länge fortsätta hålla öppet både på på lunchen och på kvällar.

– Hur de senaste restriktionerna kommer att slå vet vi inte än. Men på lunchen i dag (tisdag) var det i alla fall en nedgång, säger Carolina Fransson.

Det som räddade restaurangen i våras var att många kom och hämtade mat och det kommer man nu att fokusera mer på.

– Vi kommer också att erbjuda utkörning. Det har vi inte i vanliga fall men det blir en extratjänst som vi inför igen.

Klarar ni även andra vågen?

– Det är jättesvårt att säga. Vi måste permittera igen och sedan beror det lite på vad det är för stöd vi får.

– Men jag förstår absolut att vi måste hålla på restriktionerna, jag har ju också nära och kära i riskgrupper som jag inte vill ska behöva utsättas för smitta, säger Carolina Fransson.

Sarah Johansson befarar dock att våra städer kommer att vara sig lika efter pandemin, att flera restauranger kommer att ha försvunnit.

Vad kan de som vill ta ansvar och inte sprida smitta men ändå stötta restaurangerna göra?

– Jag tycker att man ska köpa hem mat, för äta behöver man ju ändå göra. Ring din restaurang och säg vad du vill ha så kan de helt säkert ordna det.

Här är några fler exempel på hur lokala restauranger och kaféer försöker överleva den andra coronavågen:

Skeppet - glesar ut ännu mer mellan gästerna, hämtmat utanför restaurangen, middagskasse till helgen

Butchers Steakhouse – rabatt på take away och fri hemkörning inom centrala Gävle.

Ll'Amice – rabatt på avhämtning

Bro Burger Bar – glesare ut möbleringen än mer och kompletterar med att köra sin food truck.

Lido - avhämtning utanför, begränsning på antal kunder som får vara inne i butiken.

Söders Källa – rabatt på take away och tallriksservering på lunchen

Indian Palace – rabatt på avhämtning och hemkörning.

Namaste – riskgrupper kan få hämtmaten ut till bilen.

The Church – rabatt på take away.