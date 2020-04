Sanvaresa: Corona blottlägger klasskillnaderna – vi sitter inte alla i samma båt

"Mamma vad betyder massaker" - är de enda orden på baksidan av Hanna-Linnea Rengfors debutbok ”Närhetsprincipen”. Titeln kommer av principen om att vi tenderar att känna mer för tragedier som utspelar sig i vår närhet. Ju längre bort tragedin inträffar, desto mindre engagerar vi oss. Det är kanske naturligt, eller så är det en felinställning.

Som Greta Thunberg säger: ”There is a lot of talk about returning to ’normal’ after the Covid-19 outbreak. But normal was a crisis”. (Det är mycket prat om att återvända till 'det normala' efter Covid-19-utbrottet. Men det normala var en kris, red anm)

Instagramkontot @aktivistafeminista delade en teckning på en papperslös kvinna med texten: "osäkra arbetsförhållanden, kan inte träffa min familj, beroende av fungerande teknik för att kunna prata med mina släktingar, kan inte resa någonstans - välkommen till min värld."

Inte för att säga att det inte är svårt att förhålla sig till det virus som sprider sig över världen, men som ett perspektiv. Vi sitter i samma båt och ändå helt olika båtar: några kan ta sig långt, med alla nödvändigheter ombord, andra båtar kantrar eller har ingenstans att ta vägen.

Ett klipp delas på sociala medier där en tant på Östermalmshallen säger att hon är ute, trots riskerna, för att hon måste få köpa sin ål. Det blir som ett sketch, men det är den skygglappstillvaro som så många vant sig vid.

De rika och medelklassen kan stänga in sig sina förborgade kolonier medan de som mist sina arbeten hänvisas till läger och lever trängre och mer oskyddade än någonsin förr.

Det frågas från olika håll vad vi kan lära av pandemin. (Mamma vad betyder pandemi?). Var står vi i världen efteråt, vilka har vi blivit? I en artikel i Financial Times (3/4) skriver författaren Arundhati Roy om hur viruset spridit sig längs vägarna för handel och internationellt kapital, sedan bytt riktning, slagit tillbaka. Men de rika och medelklassen kan stänga in sig sina förborgade kolonier medan de som mist sina arbeten hänvisas till läger och lever trängre och mer oskyddade än någonsin förr. Roy skriver att de är lika oroliga över fattigdom, svält och polisvåld som för smittan.

Liknande rapporter från olika flyktingläger runt om i världen, där mänskor i värsta fall inte ens informerats om smittan och hur de kan skydda sig. Narcissismen, skriver Roy, är djupt oroande, och i hennes hemland Indien används Coronan som ett vapen mot muslimer, som utmålas som smittobärande skadedjur.

Många mänskor kommer aldrig med i statistiken över drabbade. Men i stormens öga erbjuds en möjlighet att tänka över den domedagsmaskin vi byggt upp. Roy säger som Thunberg: Inget kan vara värre än att återvända till det normala. Pandemin kan bli en portal mellan en värld och nästa.

Förvirringen är delad. Men den är aldrig ny. Vi som engagerar oss i flyktingfrågor vet maktlösheten, den tunna linjen mellan leva och tvingas till icke-liv.

Som vanligt letar jag i texter när jag känner mig förvirrad. Förvirringen är delad. Men den är aldrig ny. Vi som engagerar oss i flyktingfrågor vet maktlösheten, den tunna linjen mellan leva och tvingas till icke-liv. Fem års väntan och ändå inget veta. Karantän i förvar, kampen för överlevnad.

Inga privilegier, resurser, rättigheter. Mellan mig och kassören på Coop har plexiglas satts upp, men fortfarande trängs mänskor i riskgrupper på caféer. Det går inte att säga vad som känns mest overkligt. Men något går att säga om den å ena sidan ökade distansen, å andra sidan det växande behovet av att agera solidariskt. Roy skriver: ”Vem kan ens tänka sig att kyssa en främling nu?”

Vår längtan efter närhet får sig en törn, och särskilt om vi lever ensamma. Vi behöver tänka annorlunda också kring detta, hur hittar vi fram till varandra och visar omsorg? Det finns de som i sina arbeten måste gå så nära som möjligt.

Vänner som arbetar inom hemtjänsten ser knappt röken av skyddsutrustning. Mänskor behöver fortfarande daglig hjälp, Corona or not. En annan bild av @aktivistafeminista visar en underbetald vårdares hand som sträcks upp ur ett djupt vatten, och staten som high fivar handen innan den sjunker ner i djupet.

Det viktigaste arbetet kan inte avstanna, går inte att ta sig an via FaceTime-möten.

I Marie Hållanders diktsamling ”Tjänster i hemmet” beskrivs arbetet inom hemtjänsten. Ingen kropp blir osedd; svårigheter och behov. Utsattheten i att vara helt beroende av någon annans hjälp, och utsattheten i att inte kunna ge den tid, det engagemang som skulle behövas. ”Jag har ingen distans och full distans/ Samtidigt./ Jag är främlingen som träder in i olika hem.” Läsaren möter människorna bakom dörrarna: ”Din kropp är inte längre din,/ den har blivit vår. /…/ Vi arbetar under skrik./ Varje morgon och varje kväll.”

Det viktigaste arbetet kan inte avstanna, går inte att ta sig an via FaceTime-möten.

Omsorgsarbeten, att inte kalla dem hjältearbeten, utan att förstå att utan omsorg överlever ingen.

Det är ändå något hoppfullt med denna främling, som Hållander skriver fram, som möter främlingar. För i allt prat om ”nära och kära” som vi inte kan träffa, så kanske det går att se en växande värld. Där främlingen blir den vi möter.

Jag återgår till den vardag som Rengfors skriver om, in till vilken omvärlden hela tiden ofrånkomligen hittar in. ”att se den egna handen i insomnandet/ och inte veta vems/ se den inifrån och utifrån/ som en förlängning av andras kroppar”.

Rengfors skriver om en eld, ett vatten, ett muller från horisonten som får larmen i de fina villorna att gå igång. ”om det är nu det händer /…/ om de digitala siffrorna nollställs”. En ny ordning? Ett annat system? Rengfors frågar: ”kärlekshandling/ eller ännu mer våld?” Är det ett val vi ska göra eller ett ansvar vi måste ta? Skulle vi någonsin kunna kalla det självklart?

Jag vänder mig till Åsa Schagerströms ”Urmodern”, en illustrerad (broderad) bok om att vara, eller inte vara, människa i världen. Om att komma från ingenstans och inte vara på väg någonstans.

”Det självklara är det du får när du behöver det/ Om du märker att du får något så är det inte det självklara.” Urmodern fortsätter berätta: ”Allt är inte på ett visst sätt för alla /bara för att det är på ett visst sätt för de flesta.” Urmodern ser styrka i att det aldrig kommer att bli som förut och att sakta närma sig svagheten. Inga ambitioner. Inga frön växer när ljuset inte når in. Jag stannar länge vid de orden. Uppväxt med Jantelagen: Du ska inte tro att du är nåt. Jag trodde det var något jag måste kämpa emot. Kämpade för att vara ambitiös, kämpade för att försöka få värde genom andras bekräftelse. Resultat. Framgång. Men vad är det egentligen? I Coronans skugga genomlyses privilegier och fasthållandet av dem, och blir genant. Det är som kejsarens nya kläder.

Det blir lättare att peka: Vad är det som saknas, vad är det som räknas?

Klasskillnaderna läggs upp inför allas våra ögon. Snart kan inte ens tanten med sin utrotningshotade ål se sig som exklusiv. Men undantagstillståndet tycks göra det inte bara möjligt, men självklart, för regeringar att drapera sig i sina nationsflaggor, och se bort ifrån den krävande, icke-lönsamma, omsorgen. Rengfors skriver: ”längta efter att skapa något/ med sin kropp/ för andra att använda”. Hållander skriver: ”en utsträckt kropp som uppfyller en viss tid/ en funktion,/ vi går lätt sönder.” Schagerström broderar: ”du är aldrig lyckligare än ditt olyckligaste barn”.

Meningen i dessa meningar överskrider avståndet mellan människa och människa. Vi har inget särskilt värde, vi lever alla med skörheten, döden inpå oss, i oss, så vad ska vi levande göra i väntan på att få återgå till det som aldrig får bli så normalt livsförnekande igen?

Anna Sanvaresa

är författare från Sandviken. Stort fan av kattdjur, kvinnohistoria, anarkism och spansk natur.

Böckerna som nämns i texten

Hanna-Linnea Rengfors "Närhetsprincipen" (It-Lit, 2020)

Marie Hållander "Tjänster i hemmet" (Kabusa böcker, 2013)

Åsa Schagerström "Urmodern" (Syster förlag, 2019)