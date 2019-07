Säpo åsiktsregistrerade helt vanliga svenskar fram till 1998, när en sådan myndighet ropar på förbud bör vi vara vaksamma

Säpo vill att Sverige ska utreda ett förbud mot att inneha och titta på terrorpropaganda som avbildar våldshandlingar och mord.

Vid i princip varje tillslag i sitt arbete mot terrorismen hittar Säpo enligt egen utsago filmer som visar grova våldshandlingar och avrättningar. Material som används vid rekrytering och för att stärka anhängare inför terrorhandlingar.

Extremismen och då främst den islamistiska extremismen ökar i Sverige konstaterar Klas Friberg, Säkerhetspolischef, på DN Debatt. En utveckling som Säpo vill möta med "alla tillgängliga medel". Givet Säpos historia är det ord som väcker ett stort obehag.

Säpo är trots allt en myndighet som åsiktsregistrerat helt vanliga svenskar fram till 1998. Över 100 000 svenskar, de flesta på vänsterkanten, registrerades av Säpo. Det visade den statliga Säkerhetskommissionens utredning 2003. Detta trots att ett förbud mot registrering infördes 1969. Ett förbud Säpo dock kringgick genom att föra "arbetsanteckningar" om människor. Under en period räckte det med att prenumerera på tidningen Proletären för att hamna i Säpos register. Utredningen visade också att Säpo försökt värva angivare inom organisationer som Grön Ungdom och Nej till EU. Säkerhetskommissionen gav också ett utlåtande som tydligt visade att man inte litade på att Säpo i sin verksamhet faktiskt skulle avhålla sig från åsiktsregistrering:

"Kommissionen konstaterar att det även i dag finns en påtaglig risk för att förbudet mot åsiktsregistrering överträds i samband med övervakning av personer verksamma i politiska ytterlighetsgrupperingar."

2013 avslöjade Aftonbladet att Säpo infiltrerat Vänsterpartiet.

På DN Debatt skriver Klas Friberg, Säkerhetspolischef, trots det bland annat följande:

"Säkerhetspolisens uppdrag handlar om att skydda Sverige och vår demokrati. I det ingår att vi ska förebygga och förhindra terrorism och andra brott som begås i syfte att förändra vårt demokratiska samhälle."

Fakta visar dock alltså att det är omöjligt att lita på Säpos omdömesförmåga och påstådda vilja att skydda vår demokrati. Säpo har trots allt kränkt medborgerliga fri- och rättigheter och därmed också vår demokrati. I ett demokratiskt samhälle registrerar inte staten människor på grund av deras åsikter, men det är något som Säpo ägnat flera decennier åt i modern tid. Detta dessutom i strid med rådande lagstiftning.

I grunden handlar frågan om förbudet Säpo vill se om vår yttrandefrihetslagstiftning och våra grundlagar. Inte i meningen att avrättningar och publiceringen av dessa är något som skall försvaras, men i meningen att förbud som är mycket enkla att samlas kring, som det mot propaganda som skildrar avrättningar och våld, tyvärr riskerar leda till en uppluckring av våra rättigheter.

Ifråga om terroristpropaganda som innehåller avrättningar och andra brutaliteter är kunskap om hur rekryteringen sker direkt avgörande för att kunna stoppa den. Ett förbud mot att inneha och titta på denna typ av material innebär per definition gränsdragningsproblematik. Vilket material skall räknas falla in under lagstiftningen, vem skall bedöma detta, hur gör vi med den för förståelsen så viktiga journalistiska och akademiska granskningen och analysen? Skall även skriven text som skildrar avrättningar, våldsdåd och utgör instruktioner rörande genomförande av attentat omfattas? Och så vidare, och så vidare. Vidare kommer detta material produceras oavsett hur svensk lagstiftning ser ut.

Klas Fribergs inlägg består av en rad utrop som inte i någon del i hans inlägg underbyggs av vare sig forskning eller fakta:

"Sverige har mycket att vinna på att stoppa terrorpropagandan."

En återkommande formulering är i debattinlägget vidare "Säpo bedömer". Säpos bedömningar är dock inte samma sak som fakta och deras bedömningar har alldeles för ofta visat sig vara felaktiga. Det visar bland annat terroristjakten i Västerbotten 2015 tydligt. Mannen Säpo jagade och som hängdes ut med namn och bild i media som misstänkt terrorist visade sig vara helt oskyldig. Det här är inte heller den enda gången under de senaste åren Säpo gjort felbedömningar.

Att Friberg över huvud taget inte nämner i sin text att vi även har mycket att förlora på den lagstiftning han föreslår visar ironiskt nog att Fribergs egen text är att beskrivas som just propaganda för att skapa opinion för att förändra svensk lagstiftning.

Det visar även meningar som "En kriminalisering skulle också ha en dämpande effekt vad gäller radikalisering." tydligt. Här anges inget som helst faktastöd. Vilket trots allt bör kunna begäras av den Säpochef som fastställer att ett förbud skulle ha effekt.

En demokrati definieras av sitt förhållningssätt till yttrande- och åsiktsfriheten. Vad Klas Friberg begär är en lagstiftning som i förlängningen riskerar precis den frihet som Friberg säger sig vilja försvara.

Att Säpo är frustrerade är naturligt. Terrorismen ödelägger människoliv och kampen är ofta fylld av svårhanterliga frågor. Det visar bland annat förvirringen som funnits kring hur Sverige egentligen skall hantera IS-återvändare och barn till föräldrar som valt att ansluta sig till IS.

Viktigt att minnas innan vi ropar "Förbjud!" är dock att vare sig lagstiftare eller Säpo garantera oss absolut säkerhet ens om vi gav upp all vår frihet. Styrkan i en demokrati ligger i förvissningen om att kunna möta propagandan i ett öppet och demokratiskt samtal. Brott ska beivras och den som hotar rikets säkerhet skall mötas med full kraft, men det är inte samma sak som att anta lagstiftning som kan leda till begränsningar av våra demokratiska fri- och rättigheter.

Terrorattentaten i såväl Nice som Stockholm skedde med hjälp av en lastbil. Det krävs inte propaganda för att komma på att en vansinnesfärd med ett tungt fordon kan resultera i stor förödelse och att stora folksamlingar ökar antalet potentiella offer. Anton Lundin Pettersson tog ett svärd och gick till en skola, före dådet hade han i sociala medier gillat klipp från bland annat Sverigedemokraterna. Anders Bering Breijvik var aktiv på högerextrema forum och producerade själv ett manifest innan han begick sina attentat mot regeringskvarteren i Oslo och det socialdemokratiska ungdomslägret på Utöja och mördade 77 människor.

Den som vill döda och skada kommer hitta hjälp på nätet och i gemenskap med andra extremister. Att mord ger lagens strängaste straff har inte vare sig förebyggt eller hindrat terrorattentat. Den svenska naziströrelsen genomför träningsläger obehindrat i vårt land, och även om den islamistiska extremismen är den som ökar mest enligt Säpo, är det den högerextrem och nazistiska rörelsen i Sverige som mördat flest. Attentatet mot Utöja i Norge är det värsta terrorattentatet i Norden i modern tid. Men i debattartikeln nämns inte den högerextrema och nazistiska rörelse med ett ord. Hur kan det komma sig? Extremismen på högerkanten är ideologiskt driven och producerar även den propaganda där man uppmanar till väpnad kamp och ser mord och våld mot de man kallar "landsförädare" som ett legitimt politiskt medel. Det är därför svårt att inte skaka av sig känslan av att Säpo valt att fokusera på just den islamistiska extremismen för att enklare skapa opinion för sitt förbudsförslag.

Enligt Säpo kan paralleller ifråga om förbud mot att inneha och titta på terrorpropaganda med våldsinslag dras till den svenska lagstiftningen rörande barnpornografi. Det går dock inte. Framställningen av barnpornografi har inte ett först och främst politiskt syfte. Det har däremot propagandamaterialet Säpo vill kriminalisera innehavet och konsumtionen av.

Säpos eget förhållningssätt till politiska rörelser genom åren visar tyvärr tydligt att ett förbud riskerar leda till att helt vanliga medborgares rättigheter kommer kränkas av Säpo.

Att Säpo så ensidigt lyfter den islamistiska extremismen är även i sig oroväckande, eftersom hotet mot Sverige är dokumenterat bredare än så.

Det betyder också sammantaget att våra lagstiftar bör förhålla sig mycket avvaktande till de förslag rörande lagstiftning Säpo lägger fram.