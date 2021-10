Satsar på mountainbike i Storvik – här vill de bygga teknikbanor

Storviks IF har tagit en ny sport under sina vingar: mountainbike. Nu satsar cykelentusiasterna på att bygga en teknikbana i samhället.

– Det ska vara lättillgängligt och främja spontanidrott och få in barn och unga i mountainbikesporten, säger Lisa Hansson, engagerad i Storviks IF:s purfärska mountainbikesektion.