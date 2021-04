Scott om brända jätteläget vid 1–1 – och vad han skulle göra om han fick chansen igen

Det var i andra perioden med halva matchen spelad och 1–1 på tavlan som Greg Scott fiskade upp en retur efter ett skott från Marcus Björk.

Han fick med sig pucken och avslutade med en backhand mot till synes öppet mål.

– Jag var tvungen att få kontroll på pucken innan jag kunde avsluta. Sedan försökte jag bara få den på mål, förklarar Scott.

HV-målvakten Jonas Gunnarsson lyckades stoppa pucken med klubban med en smått makalös manöver i sista stund.

– Jag visste inte var han befann sig eller nåt sånt, jag hann inte få nån koll på det. Men han räddade i alla fall, konstaterar Scott, som studerade alltihopa i efterhand på storbildsskärmen från båset och kunde bara le litegrann åt allt.

– Ja, jag var tvungen att se hur det där gick till.

Kunde du gjort något annorlunda?

– Ja, om jag fick chans att göra om det hade jag nog försökt få upp pucken lite mer så klart.

Grämer man sig ännu mer över ett sånt läge i matcher som är så tajta som de här mot HV?

– Det är ingen idé att gräma sig över det oavsett. Man kan ju inte göra något åt det ändå. Det är bara att fortsätta framåt.

Du fick ju en fin möjlighet till i slutet av matchen när ni jagade kvittering.

– Ja, jag har haft en del chanser, men inte lyckats få dit nån. Jag måste försöka ändra på det nu.

Hur är känslan inför torsdagens match på bortaplan nu, efter den här förlusten?

– Jag tycker den är bra ändå. I en sån här matchserie är det ganska osannolikt att man vinner i fyra raka. Det handlar bara om att ladda om nu. Jag tycker vi gör en ganska solid match i dag och vi måste bara fortsätta göra det vi gör.

– Det finns ett ordspråk som säger "Dont let your highs get too high and your lows get too low". Vi måste komma till torsdagens match med fräscha tankar.

Du blev ju nyligen pappa för andra gången, får du tillräckligt med sömn nu under kvalet?

– Det är olika från natt till natt det där. Man får ta det man får, kan man väl säga. Men Emelies mamma är här och hjälper till, hon tar ett stort ansvar och gör ett jättejobb. Och det gör att jag kan koncentrera mig på hockeyn nu.