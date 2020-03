SD, trotsiga gamlingar och mina egna brister – här är 7 saker som stör mig i Coronakaoset

Ett av de sorgligaste faktumen i livet är att det är först som man lämnat en lycklig tid som man vet att man varit i den. När man däremot är i en Jumanji-mörk tid är det smärtsamt glasklart att man befinner sig just där. Just nu.

Vardagen numera är dock inte så Jumanjiansk, direkt. Jag, som många andra, jobbar hemifrån. På gott – och på ont. Inte för att det på något sätt är svårt att få jobb gjort, trots att jag delar kontor med en trotsig 2-åring och en gravid flickvän som kunde ha fött igår.

Men av någon anledning har jag känt mig en aning förbittrad, att jag väldigt lätt stör mig på det ena, sedan det andra, sedan det tredje. I mitt inre har jag satt upp en lapp med kludd som jag fyller på dagligen, där jag skriver upp saker som stör mig.

Förutom det självklara, som att människor dör, ekonomin försvinner ner i ett slukhål, och att kalendern för en nöjesredaktör plötsligt ser ut som en perfekt bowlingserie, ser listan i skrivande stund ut så här:

1: Folk som bunkrar

I landet med nästintill perfekta lagerlogistik är vi minst sagt ovana att se en tom hylla på mataffären. Det är som att det är en vit älg som står där inne på Ica, och människor skyndar upp med sina kameror för att lägga ut på sociala medier. Och givetvis drabbas de som ser bilderna på sociala medier av panik. Men vad gör människor med allt detta papper? Förbereder sin egen mumifiering? Byggs det små vita friggebodar i trädgårdar lite varstans? Hjälp mig att förstå. Nåväl, tar pappret slut, får du här ett tips: börja prenumerera på AB. Jag ger dig härmed tillåtelse att skrubba din ändalykt med artiklarna jag skriver om nöden kräver. De återfinns oftast på nöjessidan i början på Del 2.

2: Folk som stör sig på att folk bunkrar

Vadå, har du aldrig läst en krönikör som hycklar? Men sedan jag skrev orden ett par rader ovan har jag insett att det antagligen är helt meningslöst att störa sig på att folk bunkrar – för att folk antagligen inte bunkrar. Som den mesta ilskan på sociala medier är den säkerligen uppblåst och förstorad. Jag tror inte att många människor köper på sig toapapper, handsprit eller pasta som räcker i ett år. De flesta köper nog "ett paket extra", vilket givetvis gör att det inte dröjer snabbt innan hyllorna ekar tomma. Så nej, Stefan Ingves kommer inte att avslöja att toapapper är vår nya valuta. Vi kör på med mynten och sedlarna (som för övrigt också säkert fungerar om din AB-tidning inte kommit på morgonen).

3: Gamlingarna

75 är det nya 5. De äldre, som i vanliga fall spenderar all sin tid hemma, upprörs å det grövsta när de nu blir tillsagda att göra just det. "Nähä, du. Det tänker jag inte göra", konstaterar de som en trotsig 5-åring. Nej, det är inte jätteroligt att inte känna sig fri att göra vad man vill. Men det är inte ett obegripligt hårt straff att bli beordrad att stanna hemma. Generationen innan gamlingarna blev liksom beordrad att döda varandra. Suck it up. Lägg ett pussel.

4: SD

Nu stör jag mig visserligen alltid på dem. Men det är ju tamigtusan otroligt att även när de är osynliga och fullständigt orelevanta (som de varit under Coronakrisen) lyckas hitta ett sätt att irritera. När man minst anade det, under brinnande coronakris, trängde de sig plötsligt fram i politikens finrum – för att de ville debattera ett snabbare avskaffande av danstillstånd i riksdagens kammare. En trött inrikesminister förklarade att det inte riktigt var läge nu. Och jag känner likadant varje gång SD flimmrar förbi i Coronakrisen. Kryp tillbaka till osynligheten igen. Det är inte riktigt läge nu.

5: Omaka strumpor

Okej, det är kanske inte Coronavirusets fel att min tjej har trehundratjugo par strumpor där alla tycks ha valt att separera sig och nu lever ett vilt singelliv lite varstans i vårt hus. Eller, jo, det är Coronas fel. Hade jag inte tvingats spendera all tid hemma hade jag inte haft tid att notera och försöka leka parterapeut åt alla dessa ofrivilliga singlar. Hittills går det sådär, och jag har inte lyckats återskapa många av kärleksrelationerna.

6. Anders Tegnell-haters

BAAM. Plötsligt stod han bara där. Trollen, högerpopulister och lögnare har attackerat honom från olika håll. Men Anders Tegnell, som spikat fast titeln "statsepidemiolog" på den berömda kartan, står pall för allt. Om han har rätt i allt han säger? Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag är känslig för kritik mot honom, och att han över en natt blev en form av rockstjärna i mina ögon. Häromdagen erbjöd jag min flickvän att ha honom som frikort, men fick ett artigt "tack, men nej tack", som svar.

7: Det faktum att jag inte är förberedd för en apokalyps

Om, och jag säger OM, viruset skulle mutera sig och på allvar göra Walking Dead-kaos med världen, befinner jag och min familj oss i stora bekymmer. Tillsammans med Big Brother-gänget (som förvånat lunkat ut ur huset och mötts av en öde värld) hade vi vandrat omkring i ödemarken, jag och min familj. Och när det kommer till överlevnad kan jag... ingenting...

Jag pallar inte med kyla. Jag går typ sönder inombords när jag tvingas bära tunga grejer. Jag kan inte snickra, utan ringer pappa även om jag bara ska sätta upp en sån där liten spikgrej med en vit klump på (ja, ni hör ju). Och jag har aldrig gjort en eld.

Vid en eventuell apokalyps är tyvärr sanningen att de lika gärna hade kunnat hålla en vandrande pinne, som mig, i handen.

Å andra sidan finns ju Big Brother-gänget därute någonstans.

Vi får sätta vårt hopp till dem.