SANDBERG: Där Brynäs fallerade briljerade Djurgården

För det ska sägas att Brynäs var väl så mycket med i matchen till en början. En helt jämn förstaperiod och tillika inledning på den andra perioden hade kunnat resulterat i ett annat resultat, men där Brynäs fallerar briljerar Djurgården.

Djurgårdens 1-0 ledning från den första perioden omvandlades i den andra till en ointaglig fyra måls ledning. Brynäs hade sina chanser, men saknar målskyttet att omvandla chanser till mål.

Det var till slut inget snack om saken. Djurgården var det klart bättre laget. Det går att vrida och vända på massor av situationer men inget - precis inget - kan ta segern ifrån laget.

Varning utfärdas på Djurgården inför slutspelet. Det lite trassliga försvarsspelet från i höstas har ersatts med ett mycket mer bestämt. När dessutom lagts offensiva spets levererar som mot Brynäs är det ett lag att räkna med inför slutspelet.

Brynäs har en del att arbeta med inför slutspelet. Laget ser lite slitet ut och har all anledning att göra det. Man har spelat med för få spelare under för lång tid. Uppehållet innan slutspelet kan vara Brynäs bästa vän just nu.

Matchens snackis

Utan jämförelse var inte något som spelarna stod för utan bedömningen av Erika Grahms utvisning i den andra perioden. Det finns visst fog att ifrågasätta domarens val att döma utvisning. Det beundransvärda i situationen är den självkontroll Erika Grahm visar upp.

Matchens tre bästa spelare:

1. Andrea Dalen, Djurgården. Passet på 5-0 målet är utan tvekan matchens delikatess.

2. Josefin Bouveng, Djurgården. För målen, men också för mycket annat smått och gott. Hon är som en påse Gott & blandat. Det finns något för alla smaker.

3. Sofie Lundin, Djurgården. För att hon gör dom andra bättre. I varje byte, i varje match. Coachälskling hoppas jag.

Brynäs IF–Djurgården 0–5

Första perioden: 0-1 (10.19) Andrea Dalen (Sofie Lundin,Josefin Bouveng) PP.

Andra perioden: 0-2 (24.18) Julia Östlund (Alice Östensson), 0-3 (35.05) Josefine Holmgren (Julia Johansson, Isabel Waldacher), 0-4 (19,44) Josefin Bouveng ( Andrea Dalen).

Tredje perioden: 0-5 (52.47) Josefin Bouveng (Andrea Dalen, Sofie Lundin).

Skott: 20-19 (9-11, 5-10, 5-4).

Utv: 6-4 (2-0, 2-2, 2-2).

Erik Sandberg