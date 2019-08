Sent nickmål gjorde Valbo poänglöst mot serieledaren: "Kändes bittert"

Att Valbo FF, som ligger precis ovanför kvalstrecket höll på att spela 0–0 mot serieledaren var ett enormt styrkebesked. Men sent, i 84 minuten kom ett nickmål som gjorde Valbo poänglöst igen.

– Ja, vi förlorade sent denna match också, säger en besviken Valbotränare och syftar på att senaste matchen mot Lidingö förlorades på liknande sätt.

Isaksson berättar om matchbilden:

– I första har de mycket boll och vi försvarar oss bra men vi är lite passiva och tappar bollen lite för enkelt och kommer inte upp med laget när vi vinner den, säger han och fortsätter:

– Men det känns stabilt, de har mycket boll men skapar inte så mycket.

Efter att ha pustat ut i paus kommer Valbo ut med ny energi och blir spelförande.

– I andra är vi bättre, vi lyfter upp det och har någon målchans i första men i andra skapar hyfsat många. Både Rasmus och Ture har bra skott som går precis utanför.

Vad beror det på?

– Vi kommer lite högre upp med laget och de skapar några chanser. Därför kändes det bittert när de gör mål och vi förlorar i slutet igen.

I 84 minuten kom matchens enda mål som drog ner rullgardinen för Valbo som kämpar för att inte hamna i botten.

– Det var en längre boll in mot bortre som de nickar i. Det var ett inlägg långt utifrån som kommer in bakom backlinjen som han nickar in i en duell. Det var jättesurt, säger Isaksson och fortsätter:

– Nu har vi gjort två bra prestationer mot två bra lag och inte fått något med oss. Vi får inte poäng på bra prestationer, tyvärr. Vi måste vinna eller spela oavgjort.

Trots bitterheten i att ha stupat på målsnöret två matcher i rad tar Valbotränaren med sig några positiva saker.

– Det känns okej ändå för spelarna är i hyfsad form, kan vi hålla i och gnugga på så lär vi väl vinna snart.

Täby FK – Valbo FF 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 (84) William Prtic.

Domare: Fredrik Rönning

Publik: 180